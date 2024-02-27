قلب أحمر من حسام حبيب لشيرين عبد الوهاب بعد أغنية "كدابة"

قلب أحمر من حسام حبيب لشيرين عبد الوهاب بعد أغنية "كدابة"

فاجأت النجمة المصريّة شيرين عبد الوهاب متابعيها بنشر فيديو عبر خاصيّة القصص القصيرة وهي تستمع إلى أغنية "كدابة" الّتي أطلقها طليقها الفنان حسام حبيب مؤخراً، وظن البعض آنذاك أن الأغنية موجّهة لها بعد الانفصال.

أمّا المفاجأة الأكبر فكانت عندما قام حسام حبيب بإعادة نشر فيديو تفاعل شيرين مع أغنية "كدابة"، وأرفقها بإيموجي لقلبٍ أحمر.