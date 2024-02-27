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رسالة مبهجة من إليسا لنجوى كرم في عيد ميلادها... فكيف ردّت عليها؟

رسالة مبهجة من إليسا لنجوى كرم في عيد ميلادها... فكيف ردّت عليها؟

إحتفل محبّو شمس الأغنية اللبنانيّة نجوى كرم بمناسبة عيد ميلاد نجمتهم المُفضّلة، وذلك عبر منصّات التواصل الاجتماعي. ومن بين النجوم الّذين هنّأوا الفنانة نجوى كرم في عيدها، برزت رسالة مبهجة من الفنانة اللبنانيّة إليسا عبر منصّة X. وفي التفاصيل، كتبت إليسا "ينعاد عليكي السنة وكل سنة يا رب بالصحة اوّل شي وأهم شي وبالحب والسعادة وتضلّك شمس لبنان والغنيّة اللبنانية نجوى كرم". وردّت نجوى كرم على إليسا بالقول "انشالله الصحة بتضلّ تاج على راسك ويضلّ إحساسك مولّع أحاسيس الناس".