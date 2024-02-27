هل رفضت نقابة المهن الموسيقية علاج حلمي بكر؟

هل رفضت نقابة المهن الموسيقية علاج حلمي بكر؟

نفى الفنان المصري مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقيّة في مصر، ضمن برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلاميّة لميس الحديدي ما تردّد عن رفض نقابة المهن الموسيقيّة علاج الموسيقار حلمي بكر.

وصرّح النقيب مصطفى كامل في مداخلته "أنا رهن إشارة الأستاذ حلمي إن وجد إحنا ‏مش لاقيينه، أنا ماعرفش هو فين! فوجئت بما يقال إن النقابة رافضة تعالج حلمي بكر، ثم بعدها أن مستشفيات النقابة ‏اللي كل نجوم مصر بتدخلها يقال إنها نصبت على أستاذ حلمي".‏

وكشف كامل أن النقابة اقترحت عليه مقاضاة صاحب الادعاءات لكنه رفض ذلك.