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خلال مداهمة... ضبط أكثر من 70 سلاحاً نارياً في منزل ممثل عالمي!

فنّ
2024-02-27 | 16:00
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خلال مداهمة... ضبط أكثر من 70 سلاحاً نارياً في منزل ممثل عالمي!
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خلال مداهمة... ضبط أكثر من 70 سلاحاً نارياً في منزل ممثل عالمي!

أعلن مكتب المدعي العام الفرنسي الثلاثاء ضبط 72 قطعة سلاح ناري وأكثر من ثلاثة آلاف طلقة ذخيرة خلال مداهمة منزل الممثل الفرنسي آلان ديلون، وفتح تحقيق في حيازة أسلحة بشكل غير قانوني.
 
ووفقاً لوكالة فرانس برس، فقد أكد المدعي العام جان سيدريك غو في بيان أن الممثل البالغ 88 عاما، والذي يعاني من مرض عضال، "ليس لديه أي ترخيص يسمح له بحيازة سلاح ناري".
 
وحصلت المداهمة الخميس الماضي بعد بلاغ من قاضي الوصاية في 8 شباط، إذ لاحظ الوكيل المسؤول عن الحماية القانونية لآلان ديلون خلال زيارة لمنزله إلى أن الممثل كان يمتلك سلاحاً نارياً، بحسب القاضي.
 
كما لوحظ أثناء المداهمة "وجود منصة للرماية في العقار"، وفق القاضي.
 
وبعدما باتت أعماله السينمائية نادرة جداً في السينما منذ نهاية التسعينيات، عاد اسم الممثل الفرنسي المخضرم إلى واجهة الأحداث في صيف عام 2023 عندما قدم أبناؤه الثلاثة شكوى ضد مساعدته هيرومي رولان، التي توصف أحياناً بأنها رفيقته، للاشتباه في استغلالها ضعفه وإساءتها معاملته.
 
ومنذ نهاية كانون الثاني الماضي، وُضع الممثل الذي يعاني من سرطان الغدد الليمفاوية تحت الحماية القضائية. وعين القضاء ممثلاً قانونياً مسؤولاً عن مساعدته في المتابعة الطبية، وسط صراع بين أبنائه الثلاثة، أنتوني وأنوشكا وآلان فابيان.
 

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