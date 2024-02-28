"My Way" بصوت فادي إبراهيم... الجمهور يستذكر صوته الساحر بالغناء (فيديو)

"My Way" بصوت فادي إبراهيم... الجمهور يستذكر صوته الساحر بالغناء (فيديو)

أعاد روّاد الانترنت نشر مقتطفات من برنامج Fi-Male الّذي سبق واستضافت فيه الإعلاميّة كارلا حداد الممثل اللبناني الراحل فادي إبراهيم عبر شاشة الـ LBCI قبل ثلاث سنوات.

واستذكر الجمهور صوت فادي إبراهيم الساحر بالغناء أثناء أدائه أغنية "My Way" الشهيرة، حتى بات الفيديو الأكثر تداولاً في الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي.