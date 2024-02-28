عامر زيان يحصد الملايين في "لو بيصرلي" (فيديو)

عامر زيان يحصد الملايين في "لو بيصرلي" (فيديو)

بعد مرور شهر على إطلاق الفيديو كليب الخاص بأغنيته الجديدة "لو بيصرلي"، يواصل الفنان اللبناني عامر زيان بحصد ملايين المشاهدات على المنصّات الرقميّة.

وفي التفاصيل، شارف فيديو كليب "لو بيصرلي" للفنان عامر زيان على كسر حاجز المليونيّ مشاهدة في أقلّ من 4 أسابيع على موقع يوتيوب.

تجدر الإشارة إلى أن أغنية "لو بيصرلي" من كلمات منير بو عساف وألحان وسام الأمير وتوزيع بلال الزين، أمّا الفيديو كليب فهو تحت إدارة المخرج عادل سرحان.

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