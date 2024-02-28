قبل يوم واحد من دفنه... رحيل والدة الممثل فادي ابراهيم: "أخفوا عنها خبر وفاته" وهذا ما كشفته معلومات الـLBCI

قبل يوم واحد من دفنه... رحيل والدة الممثل فادي ابراهيم: "أخفوا عنها خبر وفاته" وهذا ما كشفته معلومات الـLBCI

توفيت والدة الممثل الراحل فادي ابراهيم، "نولا سعيد معروف"، وذلك بعد يومين على رحيل الأخير.



وكشفت معلومات خاصة لموقع الـLBCI الالكتروني، أنه كان قد تم نقل والدة فادي ابراهيم إلى المستشفى منذ البارحة، ولدى قدوم بناتها للاطمئنان عليها توفيت.



وأكّدت المعلومات أن والدة فادي ابراهيم لم تكن تعلم بوفاته، وكان قد تم إخفاء الخبر عنها بسبب مرضها وخوفًا عليها.



وتهافت رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومجموعة كبيرة من الفنانين لنعيها بحزن شديد.