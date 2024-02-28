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الفنانون يطالبون باستبعاد إسرائيل من معرض بينالي في البندقية... وهذه التفاصيل

فنّ
2024-02-28 | 16:01
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الفنانون يطالبون باستبعاد إسرائيل من معرض بينالي في البندقية... وهذه التفاصيل
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الفنانون يطالبون باستبعاد إسرائيل من معرض بينالي في البندقية... وهذه التفاصيل

الفنانون يطالبون باستبعاد إسرائيل من معرض بينالي في البندقية... وهذه التفاصيل

وقّع نحو تسعة آلاف شخص، بينهم فنانون ومنسقون ومديرو متاحف، على طلب عبر الإنترنت يدعو إلى استبعاد إسرائيل من معرض بينالي البندقية للفنون هذا العام ويتهمونها بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة.

وتواجه إسرائيل انتقادات دولية آخذة في التزايد، بما في ذلك في عالم الفنون، جراء حملتها العسكرية على قطاع غزة والتي جاءت ردا على هجوم نفذه مقاتلو حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" في جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول، كما ترفض إسرائيل بشدة أي اتهام يفيد بأن أعمالها ترقى إلى الإبادة الجماعية.

وجاء في البيان الذي نشرته مجموعة "تحالف الفن لا الإبادة الجماعية" على الإنترنت أن "أي تمثيل رسمي لإسرائيل على الساحة الثقافية الدولية يعد بمثابة تأييد لسياساتها وللإبادة الجماعية في غزة".

ومن المقرر أن تضم نسخة هذا العام وعنوانها "الأجانب في كل مكان" أجنحة من 90 دولة في الفترة ما بين 20 نيسان و24 تشرين الثاني، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

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