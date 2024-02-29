بعد وفاة والدة فادي إبراهيم... إيميه الصياح: حتى الموت ما فرّقك عن أمّك

بعد وفاة والدة فادي إبراهيم... إيميه الصياح: حتى الموت ما فرّقك عن أمّك

بكلمات حزينة، علّقت الممثلة اللبنانيّة إيميه الصياح على خبر وفاة والدة الممثل الراحل فادي إبراهيم بعد يومين فقط على رحيل الأخير.

وكتبت إيميه الصياح عبر منصة X "حتى الموت يا فادي ابراهيم ما فرّقك عن أمّك.. العمر، وما بعد العمر كلّو. الله يرحمكن.. ويصبّر عيلتكن".

وكشفت معلومات خاصة لموقع الـLBCI الالكتروني، ان والدة فادي ابراهيم لم تكن تعلم بوفاته، وكان قد تم إخفاء الخبر عنها بسبب مرضها وخوفًا عليها.