بيان رسمي يحسم الجدل... هل عادت شيرين عبد الوهاب إلى حسام حبيب؟

بيان رسمي يحسم الجدل... هل عادت شيرين عبد الوهاب إلى حسام حبيب؟

أصدرت الفنانة المصريّة شيرين عبد الوهاب بياناً رسمياً من خلال مكتب مستشارها القانوني ياسر قنطوش، ردّاً على الأخبار المُتداولة عن عودتها إلى طليقها الفنان حسام حبيب.

وجاء في البيان "بشأن ما تردّد أخيراً على مواقع السوشيال ميديا من قيام أحد الصحافيين بالتعرّض لإسم النجمة شيرين عبد الوهاب ونشر أخبار مغلوطة منافية للحقيقة تماماً عن حياتها الشخصية والزج باسم بناتها في تلك الأخبار بغرض تحقيق شهرة له وإثارة الجدل حول الفنانة واسرتها وقد كلفت الفنانة المستشار القانوني ياسر قنطوش المحامي بالنقض باتخاذ الإجراءات القانونيّة ضد الصحفي القائم بنشر تلك الأخبار المغلوطة حيث تم تحرير محضر بالإدارة العامة لمباحث تكنولوجيا المعلومات ضد هذا الصحفي".

وتابع البيان "لذلك تهيب الفنانة شيرين عبد الوهاب جميع الصحافيين والعاملين في المجال الإعلامي باحترام حرمة الحياة الخاصة لها وعدم الزج باسمها او اسم أي من أفراد أسرتها في أي أخبار تتعلّق بحياتها الشخصية، مع خالص تحياتها لكافة السادة الصحافيين والعاملين بالمجال الإعلامي".