بعد واقعة اختفائه وأخبار اختطافه... حلمي بكر يخرج عن صمته

بعد واقعة اختفائه وأخبار اختطافه... حلمي بكر يخرج عن صمته

ضجّت الوسائل الإعلاميّة المصريّة بواقعة اختفاء الموسيقار المصري حلمي بكر والّتي ترافقت مع أنباء عن اختطاف زوجته سماح القرشي له.

في سياقٍ متصل، خرج الموسيقار حلمي بكر عن صمته، وفاجأ الجمهور بمداخلة هاتفية ضمن برنامج "تفاصيل" عبر قناة "صدى البلد 2". وصرّح حلمي بكر في مداخلته التالي "سعيد جداً بإن إحنا خيبتنا بقت تقيلة. أنا مش هطلع أتكلم في هيافة، وأطلع أتكلم في مطربين ليه خلاص كفاية. كل اللي بيتقال عني تفاهة، وأنا بحب جمهوري جداً، والجمهور بيتطمن سواء بالتطاول أو قلة الأدب أو ببعض الناس اللي بيهاجموني وبيحاولوا يقتحموا حياتي الشخصية".

وردّاً على سؤال "هل أنت مرتاح في إقامتك بالشرقية؟"، قال حلمي بكر: "وبعدين بقى! أنا قررت ماتكلمش في الحاجات دي خالص".