جهّز أغنية رثاء لنفسه... أحمد سعد يصدم الجمهور: أحب يوم وفاتي!

جهّز أغنية رثاء لنفسه... أحمد سعد يصدم الجمهور: أحب يوم وفاتي!

حلّ الفنان المصري أحمد سعد ضيفاً على برنامج AB Talks مع الإعلامي الإماراتي أنس بوخش، كاشفاً أنه يحبّ اليوم الذّي سيتوفى فيه كثيراً.

واعتبر أحمد سعد أن يوم وفاته سيكون تحرّراً من كلّ ما يقيّده، وقال "عايز أعيش في سلام من جوّا ومن برّا، وحلمت حلم غريب وأنا عندي 25 سنة وشوفت حاجات غريبة جداً عن نفسي، وصحيت من الحلم ميت من العياط".

وصدم أحمد سعد الجمهور بالقول أنه سجّل أغنية يرثي فيها نفسه كي يتمّ طرحها بعد وفاته مباشرةً.