بعد حلقة "المجهول"... وائل كفوري في منزل ميشال جحا وهذا ما اتفقا عليه!

بعد حلقة "المجهول"... وائل كفوري في منزل ميشال جحا وهذا ما اتفقا عليه!

خلال حلوله ضيفاً على برنامج "المجهول" مع الإعلامي رودولف هلال عبر شاشة الـ LBCI، تحدّث الشاعر اللبناني ميشال جحا أنّه لم يرَ النجم وائل كفوري منذ مدّة زمنيّة، ولكن اللقاء سيتمّ قريباً.

وبالفعل، قام الفنان اللبناني وائل كفوري بزيارة منزل الشاعر القدير ميشال جحا، واتفقا على تعاون فنّي جديد سيجمعهما في الفترة المقبلة، بخاصةٍ بعد النجاحات الكبيرة الّتي حققاها سوياً في السابق بأغنيات شهيرة مثل "مين حبيبي أنا"، "بعترفلك إني بحبك" و"بيقولوا لبّسها لولو".