الكشف عن أسباب خلعها الحجاب... القصّة الكاملة لظروف أمل حجازي

الكشف عن أسباب خلعها الحجاب... القصّة الكاملة لظروف أمل حجازي

بعدما ظهرت للمرّة الأولى من دون حجاب، رجّح البعض أن تكون نيّة أمل حجازي هي العودة إلى الفنّ، في حين تساءل آخرون عن أسباب خلعها للحجاب.

وردّاً على هذه التساؤلات، نشرت مجلة "لها" بعض التفاصيل الجديدة والّتي تُنشر للمرّة الأولى عن ظروف الفنانة المعتزلة أمل حجازي. وجاء في مقال مجلة "لها" التالي: "أكّدت مصادر مقرّبة من أن أمل حجازي خلعت الحجاب في العام الفائت، بعد تعرّضها لحادث سير مروّع وإصابتها بكسور وجروح عدة، استوجبت خضوعها لعمليات جراحية ووضع أسياخ وبراغٍ معدنية في قدمها".

وأضافت المصادر أن "أمل حجازي لا تنوي العودة إلى الغناء في وقت قريب".