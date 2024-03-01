عادل إمام متّهم بكراهية الفقراء والإستعلاء على البسطاء... فكيف ردّت عائلته؟

عادل إمام متّهم بكراهية الفقراء والإستعلاء على البسطاء... فكيف ردّت عائلته؟

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات مجهولة المصد تتهم الممثل المصري القدير عادل إمام بكراهية الفقراء والاستعلاء على البسطاء الّذين سبق وطلبوا المساعدة منه. فكيف ردّت عائلة الزعيم؟

في التفاصيل، خرج المنتج عصام إمام، شقيق عادل إمام، عن صمته وصرّح "اللي يقول يقول. هو كل حاجة تتقال هنرد عليها؟ واللي عاوز يقول يقول وهنعمل إيه؟! وكل واحد حر في رأيه".