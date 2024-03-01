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مجموعة مقتنيات لإلتون جون تحقق مبلغاً هائلاً في سلسلة مزادات... كم بلغ؟

فنّ
2024-03-01 | 08:36
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مجموعة مقتنيات لإلتون جون تحقق مبلغاً هائلاً في سلسلة مزادات... كم بلغ؟
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مجموعة مقتنيات لإلتون جون تحقق مبلغاً هائلاً في سلسلة مزادات... كم بلغ؟

مجموعة مقتنيات لإلتون جون تحقق مبلغاً هائلاً في سلسلة مزادات... كم بلغ؟

حققت سلسة من المزادات أقيمت على مجموعة من مقتنيات المغني البريطاني إلتون جون تضمّ أكثر من 900 قطعة تذكارية وأعمال فنية من بينها لوحة ثلاثية لبانكسي وزوج من النظارات، إيرادات بلغت 20 مليون دولار، على ما أفادت دار "كريستيز" الخميس.

وتأتي معظم هذه القطع من منزل إلتون جون الفاخر في أتلانتا الذي باعه المغنّي عام 2023 لقاء أكثر من 7 ملايين دولار بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".

وفي المجموع، حققت أكثر من 900 قطعة جمعها إلتون جون وشريك حياته ديفيد فورنيش، بينها 350 صورة فنية التقطها روبرت ميبلثورب وريتشارد أفيدون، إيرادات بأكثر من 20,5 مليون دولار، وهو ما يعادل أكثر من ضعف المبلغ الذي كان مُقدّراً، ضمن ثماني مزادات أقيمت في المقر الرئيسي لدار كريستيز في نيويورك وعبر الإنترنت.

وعرض مغني "يور سونغ" و"روكيت مان" و"آيم ستيل ستاندينغ" و"ساكريفايس" الذي ودّع المسرح عام 2023، ثياباً له كان ارتداها خلال عدد من الحفلات، على غرار بزة باللونين العاجي والذهبي من السبعينيات من تصميم آني ريفي، بيعت لقاء 12600 دولار.

وبيع لقاء 94500 دولار زوج الأحذية الفضي الذي تحمل إحدى فردتيه حرف E والثانية حرف J وانتعله الفنان في حفلات موسيقية، بعدما كان سعره خُمِّن بما بين خمسة آلاف دولار وعشرة آلاف، فيما بيع زوج من النظارات التي اشتهر المغني البريطاني بها في مقابل 22680 دولاراً، أي أكثر بعشر مرات من السعر المقدّر.

ومن بين أغلى القطع التي بيعت لوحة ثلاثية لبانكسي (1,9 مليون دولار).

وعلى غرار المزادات على قمصان ارتداها نجوم الرياضة خلال أشهر المباريات، مثل مايكل جوردان أو دييغو مارادونا، أصبحت مبيعات المجموعات العائدة إلى نجوم الثقافة الشعبية مجالاً مفضلاً لدور المزادات.

وفي أيلول/سبتمبر الفائت، حققت سلسلة مبيعات لآلاف القطع التي كان يملكها قائد فرقة "كوين" فريدي ميركوري، إيرادات بـ40 مليون جنيه إسترليني (51,08 مليون دولار)، بما في ذلك بيانو كبير من ماركة "ياماها" ألّف عليه الفنان كل مقطوعاته تقريباً.

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