بعد وفاة حلمي بكر... معلومات في غاية الخطورة فهل تتحرّك الجهات الأمنية؟

بعد وفاة حلمي بكر... معلومات في غاية الخطورة فهل تتحرّك الجهات الأمنية؟

خيّم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية بعد الإعلان عن وفاة الموسيقار المصري القدير حلمي بكر.

وفي مداخلةٍ مع الإعلامي المصري عمرو أديب ضمن برنامج "الحكاية"، كشف نقيب الموسيقيين المصريين مصطفى كامل عن معلومات في غاية الخطورة تستدعي تحرّك الجهات الأمنية.

وصرّح مصطفى كامل "الفنانة نادية مصطفى أبلغتني بمعلومات خطيرة، ولدينا معلومات موثقة بالصوت ورسائل صوتية بتقول: الحقوا حلمي بكر... وهذه الرسائل يجب أن تسمعها الجهات الأمنية".

وقال كامل بتأثّرٍ شديد "ربّنا ينتقم من كلّ اللي عمل في الراجل كده في آخر أيامه".