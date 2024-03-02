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اتهام الشامي بالكفر في أغنياته... والأخير يردّ على أحد الشيوخ: بدفعلو ويحلّ عني

فنّ
2024-03-02 | 06:14
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اتهام الشامي بالكفر في أغنياته... والأخير يردّ على أحد الشيوخ: بدفعلو ويحلّ عني
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اتهام الشامي بالكفر في أغنياته... والأخير يردّ على أحد الشيوخ: بدفعلو ويحلّ عني

اتهام الشامي بالكفر في أغنياته... والأخير يردّ على أحد الشيوخ: بدفعلو ويحلّ عني

شنّ أحد الشيوخ هجوماً شرساً على الشامي واتّهمه بالكفر، بسبب تشبيه خصر حبيبته بجبل الأعراف في أغنيته الشهيرة "يا ليل ويا العين" الّتي نالت ملايين المشاهدات على منصّات التواصل الاجتماعي.
 
وردّ الفنان الشامي على هذه الإنتقادات برسائل مباشرة وجّهها إلى الشيخ قائلاً "يا شيخنا جبل الأعراف ليس مثبتاً أنه في الجنة، وشيخنا ابحث على غوغل عن كلمة كفر وشوف شو بتعني".
 
وأوضح الشامي أن ردّ على الشيخ سببه انزعاج والدته من هذا الخطاب، وأضاف "والله لولا هيك فشرتوا اطلع ردّ على واحد منكم وهيدي آخر مرّة".
 
وعاد ونشر عبر خاصية القصص القصيرة "كلّ ما تشوفوا حدا طلع تفلسف، ابعتولو حسابي، بدفعلو أكتر ويحلّ عني".

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