هل قُتل حلمي بكر بالسمّ؟

هل قُتل حلمي بكر بالسمّ؟

تقدّم السيد هشام بكر، نجل الموسيقار الراحل حلمي بكر، ببلاغ ضد زوجة والده سماح القرشي بتهمة القتل بالسمّ.

وأصدر المستشار مرتضى منصور بياناً جاء فيه "توفي إلى رحمة الله الملحن الكبير حلمي بكر التي رفضت زوجته إيداعه في أحد مستشفيات القاهرة وكان علاجه على نفقة الدولة ونقابة المهن الموسيقية، وتم خطفه رغم حالته الصحية وإيداعه بإحدى قرى مركز كفر صقر بلا رعاية أو عناية في الوقت التي تركته زوجته في منزل والدتها في الشرقية، وإقامتها هي ونجلتها في منزله المملوك له في الجيزة. وتم نقل المرحوم حلمي بكر إلى المستشفى بالشرقية وقد أبلغ الدكتور المعالج بأنه وصل المستشفى وهو يعاني من حالة تسمم. لذلك بصفتي وكيلًا عن نجله الوحيد هشام سأتقدم ببلاغ ضد زوجته أتهمها فيه بقتله. وأنصح هذه السيدة بعدم حضور جنازته أو عزائه لأن عائلته ومحبيه وأصدقاءه في حالة غليان".