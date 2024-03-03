ديو غنائي قيد التحضير... وهل سيخوض جوزيف عطية تجربة التمثيل؟

بعد إظهار قدراته التمثيلية في فيديو كليب"حضِر حالك" باللهجة الخليجية، سؤل الفنان جوزيف عطية في إحدى المقابلات عما إذا كان ينوي المشاركة في أحد الأعمال التمثيلية.وصرّح عطية أن فكرة التمثيل واردة جداً ومن الممكن أن يخوضها، ولكن ليس قريباً، فهو مشغول حالياً بمشروع إطلاق ديو غنائي، سيعلن عنه في حينه.وعلى المستوى الشخصي، قال جوزيف عطية إن المرأة في حياته تعني له الكثير، "فهي الأم والأخت وزوجة المستقبل، وهناك الكثير من النساء ممن تركن بصمة ناجحة في السياسة وكن مؤثرات في المجتمع". وكشف أنه يتأنى في اختيار شريكة حياته، "ليكون الخيار صحيحاً والخطة صائبة".