5 أفلام ضاربة في لائحة شباك التذاكر بأميركا... من تصدرها؟ (فيديو)

أعلنت الأحد شركة "إكزبيتر ريليشنز" تقديرات تفيد بأن الجزء الثاني من فيلم الخيال العلمي "دون" (Dune: Part Two) تصدر إيرادات شباك التذاكر في أميركا الشمالية، محققا 81,5 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الأولى لعرضه في دور السينما.

ويتسم الفيلم، الذي تبلغ مدته أكثر من ساعتين ونصف ساعة، وتولى إخراجه الكندي دوني فيلنوف بضخامته المشهدية، ويتناول مفاهيم السلطة والإيمان والتعصب.

ويؤدي الممثل الفرنسي الأميركي تيموتيه شالاميه الدور الرئيسي، مجسداً شخصية القائد المنتظر الذي يثأر لإبادة سلالته، وفق وكالة فرانس برس.

وينطوي الفيلم المقتبس من سلسلة روايات الخيال العلمي للكاتب الأميركي فرانك هربرت على رسائل وأفكار عن البيئة وعن تَحَوُّل المياه سلعة نادرة بفعل النهب الصناعي للموارد.

ويضمّ "دون: بارت تو" نجوماً آخرين إلى جانب شالاميه، كزندايا ولِيا سيدو وخافيير بارديم.

وتراجع إلى المرتبة الثانية فيلم "بوب مارلي: وان لاف" (Bob Marley: One Love) الذي يتناول سيرة مغني الريغي الشهير، محققاً إيرادات قدرها 7,4 ملايين دولار.

وكان المركز الثالث من نصيب الفيلم الذي يجمع أحدث حلقات مسلسل "ذي تشوزن" The Chosen عن حياة السيد المسيح، بإيرادات بلغت 3,9 ملايين دولار.

وحلّ رابعاً فيلم "أوردينري انجيلز"Ordinary Angels الذي حقق نحو 3,9 ملايين دولار في عطلة نهاية الأسبوع. ويتناول العمل القصة الحقيقية لمصففة شعر من كنتاكي توحد سكان بلدتها الصغيرة لمساعدة أرمل يعتني وحده بابنته المريضة.

وأتى في المركز الخامس فيلم "مدام ويب" Madame Web محققاً إيرادات بلغت 3,2 ملايين دولار. وفي هذا الفيلم المنتمي إلى عالم "مارفل" للأبطال الخارقين، الرابع من عالم سبايدر-مان تنتجه شركة "سوني"، تؤدي الممثلة داكوتا جونسون دور سائقة سيارة إسعاف تتمتع بموهبة التنبؤ بالمستقبل.