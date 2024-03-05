والدة نجمة عالمية في تصريح جريء: "كنت سأكون أماً أفضل إذا بدأت بتدخين الحشيش مبكراً"

كشفت والدة النجمة الأميركية مايلي سايروس، تيش سايروس، أنها كانت ستكون "أمًا أفضل" في حال بدأت بتدخين الحشيش بينما كان أطفالها لا يزالون صغارًا.

وفي حديثها في البودكاست الخاص بها بعنوان Sorry We’re Stoned، تحدثت تيش البالغة من العمر 56 عاما، عن الأمومة خلال محادثة مع الضيف الخاص ومغني الراب ويز خليفة.

وقالت: "لم أدخن الحشيش عندما كان لدي أطفال. لم أبدأ بالتدخين حتى بلغت الـ46 من عمري. ولذا أعتقد أنني كنت سأصبح أماً أفضل لو أنني كنت أدخن في ذلك الوقت".

وأضافت: "أعتقد أنني كنت سأشارك، لا أعلم، في المشاريع المدرسية، لكنت سأشعر بمزيد من المتعة."

وقالت براندي سايروس، ابنة تيش، التي شاركت في استضافة البودكاست، إن والدتها كانت ستكون "أكثر تسامحًا" لو أنها تناولت الحشيش في وقت سابق من حياتها.

وأوضحت الأم: "لقد أصبحت عملية اتخاذ القرار الخاصة بي أفضل بكثير الآن بعد أن أصبحت أدخن الحشيش. أنا لا أشير إلى أن الحشيش متاح للجميع. لكن بالنسبة لي شخصيا، كان هذا أفضل شيء على الإطلاق".

ولدى تيش مايلي وبرايسون ونوح من زوجها السابق بيلي راي سايروس.