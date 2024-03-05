زين العمر: أنا نمبر وان

زين العمر: أنا نمبر وان

في أحدث لقاء صحافي له، تحدّث الفنان اللبناني زين العمر عن سبب غيابه خلال الفترة الماضية، فصرّح لموقع "فوشيا" إنّه كان ينشغل بالتحضير لعمل غنائي يعود من خلاله بقوة إلى الساحة الفنية.

واعتبر الفنان زين العمر إن تاريخه الطويل في الفنّ يؤكد أنه "نمبر وان" وسيبقى كذلك دائماً.

ولفت زين العمر إلى أنه في فترة غيابه لم يُقدّم زملاؤه أي عمل مهم، حسب تعبيره.