ابن الراحل حلمي بكر: "سيأكل كباب وكفتة وجمبري في الجنّة"

ابن الراحل حلمي بكر: "سيأكل كباب وكفتة وجمبري في الجنّة"

أثار هشام بكر، نجل الموسيقار المصري الراحل حلمي بكر، جدلاً واسعاً بعد تصريحاته الأخيرة.

وفي التفاصيل، كشف هشام بكر عن المحادثة الّتي دارت بينه وبين شقيقته الصغيرة ريهام، فقال "حاولت أخفف على ريهام أختي الصغيرة في الجنازة لأنها مش فاهمة حاجة لسه، فسألتها "هو بيحب ايه؟"، قالتلي "بيحب ياكل كباب وكفتة وجمبري"، قولتلها: خلاص تعالي ندعي أنه هياكل كل ده في الجنّة".