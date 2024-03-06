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بعد اتهامها بانّها حامل من خطيبها... سارة ابي كنعان تخرج عن صمتها
فنّ
2024-03-06 | 05:50
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بعد اتهامها بانّها حامل من خطيبها... سارة ابي كنعان تخرج عن صمتها
بعد اتهامها بانّها حامل من خطيبها... سارة ابي كنعان تخرج عن صمتها
بعد اتهامها بانّها حامل من خطيبها الممثل وسام فارس، خرجت الممثلة اللبنانيّة سارة ابي كنعان عن صمتها ونفت الشائعة الّتي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الفائتة.
وأعربت سارة ابي كنعان عن استغرابها من الجدل الحاصل بشأن حملها، وتساءلت عبر خاصيّة القصص القصيرة "شو بتحسّوا؟ بحبّ طمّنكن انو الولد الي عم ربّيه حالياً هو هيدا الشي (بالإشارة منها الى القطة الخاصة بها) وأنا مش متزوّجة".
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