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الممثلة أنوك غرينبرغ: الاستعانة بدوبارديو في فيلم بمثابة تشغيل "معتدٍ جنسي"
فنّ
2024-03-06 | 06:39
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الممثلة أنوك غرينبرغ: الاستعانة بدوبارديو في فيلم بمثابة تشغيل "معتدٍ جنسي"
الممثلة أنوك غرينبرغ: الاستعانة بدوبارديو في فيلم بمثابة تشغيل "معتدٍ جنسي"
اعتبرت الممثلة الفرنسية أنوك غرينبرغ أن الاستعانة في فيلم ما بالنجم جيرار دوبارديو هي بمثابة استعانة بـ"معتدٍ جنسي"، وروت ما حصل خلال تصوير "ليه فوليه فير" Les volets verts عام 2022 الذي تقدمت بعده إحدى أعضاء فريق الفيلم بشكوى على دوبارديو بتهمة الاعتداء عليها جنسياً.
وأعربت غرينبرغ التي تعرف الممثل منذ مدة طويلة، وأثارت غضب وكلائه بتناولها سلوكه خلال تصوير هذا الفيلم، عن دعمها الممثلة شارلوت أرنو التي أدت دعوى سابقة رفعتها ضد دوبارديو عام 2018 إلى توجيه تهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي إليه في كانون الاول 2020.
وكانت غرينبرغ من اللواتي قررن كسر حلقة "الصمت" حول الاعتداءات الجنسية في الفن السابع، وهي باتت تدعو الممثلات الأخريات إلى التحدث علنا.
وقالت في مقابلة مع وكالة فرانس برس "عندما يستعين منتجو الأفلام بدوبارديو في فيلم، فإنهم يعلمون أنهم يشغّلون معتديا". واضافت "ليس معتدياً محتملاً، بل هو معتدٍ".
وردّت على تصريحات صحافية لمخرج الفيلم جان بيكر ينتقد فيها كلامها، وقالت "لقد كان يعلم جيداً أن امرأتين تعرضتا لاعتداء خطير". وأضافت أن بيكر ومنتجي الفيلم بتهمونها بالكذب "لتغطية جبنهم وعدم قدرتهم على حماية النساء".
وروت أن امرأة كانت مكلفة في "ليه فوليه فير" منع الاعتداءت "لم تقدم دعمها قط للنساء اللواتي تعرّضن للاعتداء، ولم تتدخل إطلاقاً عندما كانت تسمع" كلمات ذات دلالة جنسية صريحة.
وتابعت "في بعض الأفلام مع دوبارديو، يقال لأعضاء الفريق قبل التصوير: +إذا حدثت أدنى مشكلة فالتزموا الصمت. إذا تكلمتم، فسيتم طردكم+ كانت هذه الطريقة فاعلة الناس يخشون فقدان وظائفهم، ويخافون من عدم تصديقهم".
ورأت الممثلة أن سلوك دوبارديو أصبح أسوأ منذ سنوات. وقالت "لقد سمعته دائماً يتلفظ بكلام جنسي لكنّ الأمر أصبح أسوأ بكثير، بإذن من المهنة التي تدفع له مقابل ذلك، والتي تتستر على جرائمه".
إلا أن أنوك غرينبرغ التي تعرضت هي نفسها لاعتداءات، رأت تغييرا في عالم السينما، إذا بدأ الاستماع إلى الضحايا.
وتابعت قائلة "بالطبع تعرّضت لاعتداءات، وقد تدربت على اعتبارها أمراً طبيعياً، ليس فقط لكي أتمكن من العمل في المهنة ولكن بكل بساطة لكي أكون قادرة على العمل في الحياة. لقد زُرعت لدى النساء فكرة أن التعرض لاعتداء جزء من الحياة. وهذا ما يشهد تغييراً".
وقد فُتح تحقيق جديد بعد شكوى تقدمت بها مصممة ديكور تتهم فيها دوبارديو بالاعتداء عليها جنسيا أثناء تصوير فيلم "ليه فوليه فير"، وفق ما أفاد مكتب المدعي العام في باريس الثلاثاء.
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فنّ
غرينبرغ:
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