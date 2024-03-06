أمل حجازي في أوّل تعليق لها بعد خلعها الحجاب: "لم أخلع شرفي"

أمل حجازي في أوّل تعليق لها بعد خلعها الحجاب: "لم أخلع شرفي"

ردّت الفنانة اللبنانيّة المعتزلة أمل حجازي للمرّة الأولى على الانتقادات الّتي طالتها بسبب خلعها الحجاب قبل ايامٍ قليلة من حلول شهر رمضان المبارك.

وكتبت أمل حجازي عبر حسابها الموثّق على تطبيق x "الى كل من يهمّه الأمر، انا لم اخلع اخلاقي ولم اخلع شرفي ولم اخلع قربي وحبي الى الله ولم اخلع انسانيتي مع الفقير والمحتاج والمريض ولم اخلع مبادئي التي افتخر بها والحمدلله".

وتابعت حجازي قائلةً "لم اخلع حشمتي وهذا هو ديني وهذا ما طلبه الله منّا كبشر وهذا ما سأقابل الله به وليس شيئاً آخر. مع حبي وإحترامي، اقتضى التوضيح".