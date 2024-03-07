بعد استنجادها بتركي آل الشيخ... مي حريري: قدّمت سيرتي الذاتية لطلب فرصة عمل!

بعد استنجادها بتركي آل الشيخ... مي حريري: قدّمت سيرتي الذاتية لطلب فرصة عمل!

انهالت الانتقادات اللاذعة على الفنانة اللبنانيّة مي حريري بعد استنجادها برئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية المستشار تركي آل الشيخ بعد احتراق منزلها في لندن.

وخرجت مي حريري عن صمتها وردّت على المنتقدين أن ما كتبته على منصّة X كان بمثابة سيرة ذاتية لطلب فرصة عمل جديدة.

وتابعت مي حريري في حديثها لـ "فوشيا" قائلةً "أبو ناصر هو الشخص الوحيد الذي يمكنه مساعدتي، وأشعر أن هناك من يحسدني على المبادرة التي قمت بها... لولا النشاطات الفنية التي ينظمها تركي آل الشيخ في المملكة العربية السعودية لجاع عدد كبير من الفنانين".