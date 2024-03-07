نقابة الموسيقيين المحترفين في لبنان تقاضي منظّمي حفل شيرين عبد الوهاب

نقابة الموسيقيين المحترفين في لبنان تقاضي منظّمي حفل شيرين عبد الوهاب

أعلن نقيب الموسيقيين المحترفين في لبنان فريد بو سعيد عن الإجراءات القانونيّة الّتي اتخذها صندوق التعاضد الموحّد للفنانين بحق الشركة المُنظّمة لحفل النجمة المصريّة شيرين عبد الوهاب في لبنان.

وفي التفاصيل، كشف فريد بو سعيد أن شركة التنظيم لم تلتزم بدفع المستحقات الماليّة الخاصّة بحفل شيرين عبد الوهاب، ولم تقدّم أي مستندات خاصّة بالحفل لغاية اليوم.