بعد 6 سنوات من المواعدة... نجمان عالميان يخرجان عن صمتهما ويعلنان خطوبتهما (صورة)

انتشر في الساعات الماضية عبر الوسائل الإعلامية العالمية خبر خطوبة كريس مارتن وداكوتا جونسون.

وفي التفاصيل، تقدم مغني فرقة "كولدبلاي" الشهيرة، 47 عامًا، بطلب الزواج من الممثلة، 34 عامًا، "منذ فترة". كما حصل على مباركة كاملة من زوجته السابقة غوينيث بالترو، 51 عامًا، وطفليهما أبل، 19 عامًا، وموسى، 17 عامًا.

وحافظ الثنائي على خصوصية علاقتهما الرومانسية منذ أن بدأت علاقتهما قبل ست سنوات.

وقال مصدر The Mirror البريطانية: "لقد خطب الزوجان منذ فترة وأبقيا الخبر سراً. لكنهما الآن قررا مشاركة الخبر مع المقربين من حولهم.

وأكّد المصدر أن المغني والممثلة "ليسا في عجلة من أمرهما للتخطيط لحفل الزفاف ولكنهما يستمتعان فقط بجعل التزامهم رسميًا."