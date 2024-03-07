الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
جدل
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بعد 6 سنوات من المواعدة... نجمان عالميان يخرجان عن صمتهما ويعلنان خطوبتهما (صورة)

فنّ
2024-03-07 | 09:32
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بعد 6 سنوات من المواعدة... نجمان عالميان يخرجان عن صمتهما ويعلنان خطوبتهما (صورة)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
بعد 6 سنوات من المواعدة... نجمان عالميان يخرجان عن صمتهما ويعلنان خطوبتهما (صورة)

انتشر في الساعات الماضية عبر الوسائل الإعلامية العالمية خبر خطوبة كريس مارتن وداكوتا جونسون.
 
وفي التفاصيل، تقدم مغني فرقة "كولدبلاي" الشهيرة، 47 عامًا، بطلب الزواج من الممثلة، 34 عامًا، "منذ فترة". كما حصل على مباركة كاملة من زوجته السابقة غوينيث بالترو، 51 عامًا، وطفليهما أبل، 19 عامًا، وموسى، 17 عامًا.
 
وحافظ الثنائي على خصوصية علاقتهما الرومانسية منذ أن بدأت علاقتهما قبل ست سنوات.
 
وقال مصدر The Mirror البريطانية: "لقد خطب الزوجان منذ فترة وأبقيا الخبر سراً. لكنهما الآن قررا مشاركة الخبر مع المقربين من حولهم.
 
وأكّد المصدر أن المغني والممثلة "ليسا في عجلة من أمرهما للتخطيط لحفل الزفاف ولكنهما يستمتعان فقط بجعل التزامهم رسميًا."
 
 

آخر الأخبار

فنّ

نجمان عالميان

خبر

خطوبة

كريس مارتن

داكوتا جونسون

فرقة كولدبلاي

علاقة رومانسية

طلاق

زوجة سابقة

غوينيث بالترو.

LBCI التالي
بعد استنجادها بتركي آل الشيخ... مي حريري: قدّمت سيرتي الذاتية لطلب فرصة عمل!
أمل حجازي في أوّل تعليق لها بعد خلعها الحجاب: "لم أخلع شرفي"
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
10:43

غوتيريش يدعو إلى وقف إطلاق النار في السودان خلال رمضان

LBCI
أخبار لبنان
07:46

جنبلاط: الأميركيون لا يستطيعون أن يفرضوا علينا وقفًا لإطلاق النار من دون التفاوض على هدنة 1949

LBCI
أخبار دولية
05:40

مسؤول في حماس: إسرائيل أفشلت كل جهود الوسطاء للتوصل إلى اتفاق وقف اطلاق نار

LBCI
أخبار لبنان
04:46

آلان حكيم للـLBCI: المعارضة وحدها تدافع عن سيادة لبنان... وهذا ما قاله عن الطلاق مع حزب الله

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
09:47

إطلالة جريئة لكايتي بيري على السجادة الحمراء... كشفت مؤخرتها وملابسها الداخلية بشكل واضح! (صور)

LBCI
فنّ
07:35

إسقاط التهم الموجهة ضد ثلاثة أشخاص في قضية سرقة مخطوطات أغنية "هوتيل كاليفورنيا"

LBCI
فنّ
07:08

غادة عبد الرازق تحمل عقرباً حقيقياً وتهدّده: "صورة واحدة بليز"

LBCI
فنّ
07:05

نقابة الموسيقيين المحترفين في لبنان تقاضي منظّمي حفل شيرين عبد الوهاب

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-02-04

تركها خطيبها قبل 30 دقيقة من زفافهما... والسبب صادم: شعرت بالإشمئزاز عندما اكتشفت الحقيقة!

LBCI
أخبار لبنان
2024-01-24

سيرج داغر لـ"حزب الله": لا أحد معكم

LBCI
أخبار لبنان
2024-02-05

شقير يبحث مع سفير كوبا تعزيز التعاون الإقتصادي الثنائي

LBCI
اسرار
2023-11-06

أسرار الصحف 7-11-2023

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

إذا أردت أن تصبح مدربًا لكرة السلة عليك الإلتحاق بأكاديمية المدربين!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

آمال التوصل لأي إتفاق لوقف النار في غزة قبل حلول شهر رمضان تبددت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

عازف العود العراقي العالمي نصير شمة يفاجىء جمهوره بموهبة جديدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

ليست غزة وحدها على شفا المجاعة… السودان والمجاعة بالأرقام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

مصرف لبنان يدرّب الصرافين على تقنيات لمكافحة تبييض الأموال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

لقاء الرئيس عون بوفد من حزب الله: محاولة لإستعادة الود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

الطحين يرتدي لون الدم في فلسطين…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

بعد إخفاق مفاوضات القاهرة... ماذا عن الموقف الأميركي؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

المنظمة الهولندية للبحوث العلمية التطبيقية تكشف حقائق عن مقتل الصحافي اللبناني عصام عبد الله

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
05:29

هذا ما كشفه مصدر في "حزب الله" للـLBCI عن اللقاء مع الرئيس ميشال عون

LBCI
حال الطقس
00:31

الثلوج والأمطار مستمرة حتى هذا التاريخ...

LBCI
خبر عاجل
06:32

هيئة ادارة السير توزع لوحات السيارات والدراجات النارية على محلات الكبس

LBCI
خبر عاجل
04:03

معلومات للـLBCI: اجتماع لسفراء اللجنة الخماسية في السفارة القطرية اليوم لاستكمال الجهود المبذولة بخصوص الاستحقاق الرئاسي وتزامنا مع أجواء العمل على الهدنة في غزة

LBCI
آخر الأخبار
02:19

الوكالة الوطنية: الدفاع المدني تمكن من العثور على جثة الشاب ربيع الياسين الذي كان في منزله في الضهيرة أمس عند استهدافه بغارة إسرائيلية

LBCI
خبر عاجل
15:44

الجميل لـ حوار المرحلة: إذا جاء حزب الله اليوم وقال إنه سحب ترشيح فرنجية مستعدون للتوجه إلى المجلس النيابي للنقاش أو الحوار ومشكلتي مع فرنجية هي أنه يسير بمنطق حزب الله

LBCI
صحف اليوم
00:45

معلومات ديبلوماسية لـ"نداء الوطن": هوكشتاين تراجع عن شروط إنسحاب حزب الله وهذه أولويته

LBCI
منوعات
04:00

خانته مع 5 رجال خلال زواجهما... ما فعله عندما اكتشف الحقيقة لا يصدق: توقعت مني أن أرحل ولكن أدهشتها!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More