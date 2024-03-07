إطلالة جريئة لكايتي بيري على السجادة الحمراء... كشفت مؤخرتها وملابسها الداخلية بشكل واضح! (صور)

بعد استنجادها بتركي آل الشيخ... مي حريري: قدّمت سيرتي الذاتية لطلب فرصة عمل!

بعد استنجادها بتركي آل الشيخ... مي حريري: قدّمت سيرتي الذاتية لطلب فرصة عمل!

أمل حجازي في أوّل تعليق لها بعد خلعها الحجاب: "لم أخلع شرفي"