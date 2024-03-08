الموت يُفجع سميرة سعيد

خبر محزن.. وأنا شخصياً حزينة جداً لهذا الخبر..
رحيل المخرج طارق الكاشف.. مخرج رائع.. لي تجارب معاه كانت مختلفة وسابقة لعصرها "عاشقة، خايفة، انا احب، يا دمع…"
كان مخرج ذو رؤية، ويرى مواطن الجمال والعمق في كل أعماله..
رحمه الله 🙏🏼🙏🏼 pic.twitter.com/I5pUZCHcp6
— Samira Said (@SamiraSaid) March 7, 2024
خبر محزن.. وأنا شخصياً حزينة جداً لهذا الخبر..
رحيل المخرج طارق الكاشف.. مخرج رائع.. لي تجارب معاه كانت مختلفة وسابقة لعصرها "عاشقة، خايفة، انا احب، يا دمع…"
كان مخرج ذو رؤية، ويرى مواطن الجمال والعمق في كل أعماله..
رحمه الله 🙏🏼🙏🏼 pic.twitter.com/I5pUZCHcp6