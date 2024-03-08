الموت يُفجع سميرة سعيد

الموت يُفجع سميرة سعيد

فجعت الفنانة سميرة سعيد بخبر وفاة المخرج والممثل المصري طارق الكاشف، بعد تعاونها معه سابقاً في الفيديوكليبات.

وأعربت سميرة سعيد عن حزنها برحيل طارق الكاشف، فكتبت عبر منصّة X: "خبر محزن، وأنا شخصياً حزينة جداً لهذا الخبر، رحيل المخرج طارق الكاشف ".

وأضافت سميرة قائلةً: "مخرج رائع. لي تجارب معاه كانت مختلفة وسابقة لعصرها "عاشقة، خايفة، انا أحب، يا دمع…" كان مخرج ذو رؤية، ويرى مواطن الجمال والعمق في كل أعماله. رحمه الله".