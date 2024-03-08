فيفي عبده تستاء من كلمة "رقّاصة": أنا عملت عمرة وحجّيت خمس مرات

فيفي عبده تستاء من كلمة "رقّاصة": أنا عملت عمرة وحجّيت خمس مرات

أعربت النجمة المصريّة فيفي عبده عن استيائها من كلمة "رقّاصة" الّتي يستخدمها البعض للتقليل من شأن الراقصة الشرقيّة، مؤكّدةً أن الراقصة قد تتمتّع بسمعة جيّدة وتنال محبّة الجمهور وتقديره.

وصرّحت فيفي عبده "أنا عملت عمرة وحجّيت خمس مرات عملت فرض ربّنا، كفاية تقولوا الرقاصة".

وأردفت فيفي قائلةً "هو ما فيش شماعة مايلة غير الرقاصة؟ لأ الرقاصة دي ليها ناسها بيحترموها وبيتفرجوا عليها، قرّفونا وزهقنا من كلمة رقاصة كلمة مالهاش لازمة".