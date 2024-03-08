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بالتزامن مع يوم المرأة العالمي... إليكم قائمة الأغاني العربية المعروفة والداعمة لها
فنّ
2024-03-08 | 10:24
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بالتزامن مع يوم المرأة العالمي... إليكم قائمة الأغاني العربية المعروفة والداعمة لها
بالتزامن مع يوم المرأة العالمي... إليكم قائمة الأغاني العربية المعروفة والداعمة لها
للفن وللموسيقى تأثير كبير في إيصال العبرة إلى النفوس، أما اليوم فاخترنا لكُنَّ مجموعة متنوعة من الأغاني التي قدّمتها أهم نجمات الوطن العربي لدعم استقلالية المرأة وتعزيز ثقتها بنفسها. وهذه نبذة عن الأغاني التي اخترناها لَكُنَّ بمناسبة يوم المرأة العالمي.
غلبان
هي الأغنية التي قدّمتها الفنانة السورية أصالة والتي تصدرت وسائل التواصل الاجتماعي منذ أن طرحتها الأخيرة، وحققت نجاحًا كبيرًا وحصدت ملايين المشاهدات بعد أقل من يومين على طرحها. ونالت هذه الأغنية شهرة واسعة لأنها تدعم المرأة وتُشجعها على المُضي قدمًا.
حفلة
وبهذه الأغنية، دعمت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي المرأة العربية وشجعتها على التمتع باستقلاليتها وحب الذات ونصحتها بأن تعيش مع شخص يقدّرها وإلا من الأفضل أن تبقى بمفردها.
بالعربي
صدرت هذه الأغنية عام 2014 للفنانة التونسية لطيفة ولكنها ما زالت تلقى صدى واسعا حتى الآن، وعبّرت عن قوة شخصية المرأة وثقتها بنفسها وقدرتها على العيش من دون رجل.
المرأة العربية
بالإضافة إلى الأغاني التي ذكرناها سابقا، قدّمت الفنانة اللبنانية هبة طوجي أغنية دافعت من خلالها عن المرأة العربية.
نص الدنيا
وقدّمت الفنانة المصرية أنغام هذه الأغنية والتي تعتبر واحدة من أنجح أغانيها، حيث وصفت فيها مدى أهمية دور المرأة في المجتمع.
المصدر
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