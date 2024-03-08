ميغان فوكس تُظهر قوامها خلال رحلة في المكسيك... بيكيني فاضح وأجواء صيفية! (صور)

شوهدت الممثلة الأميركية ميغان فوكس في المكسيك خلال عطلة رومانسية مع المغني Machine Gun Kelly.

وبحسب المعلومات، بدت ميغان فوكس مستمتعة يوم الأربعاء مع حبيبها خلال قضائهما يوم كامل في الغوص.

وظهرت الممثلة البالغة من العمر 37 عامًا بحلّة رائعة خلال النشاطات المائية، حيث ارتدت البيكيني الفاضح باللون الوردي أظهر قوامها بشكل واضح.

وكانت ترتدي بدلة الغطس السوداء فوق ملابس السباحة في الصور التي نشرها موقع " ديلي ميل " البريطاني.

ولحماية نفسها من الشمس، ارتدت الأم لثلاثة أطفال قبعة مرنة من القش ونظارات شمسية.