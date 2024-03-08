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مارلين مونرو تعود في نسخة رقمية بعد نحو 60 عاما من وفاتها (صورة)

فنّ
2024-03-08 | 14:12
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مارلين مونرو تعود في نسخة رقمية بعد نحو 60 عاما من وفاتها (صورة)
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مارلين مونرو تعود في نسخة رقمية بعد نحو 60 عاما من وفاتها (صورة)

مارلين مونرو تعود في نسخة رقمية بعد نحو 60 عاما من وفاتها (صورة)

بعد أكثر من 60 عاما على وفاة مارلين مونرو يلتقي عشاق ومحبي الأيقونة الأميركية مع نسخة رقمية منها تم إعدادها بمساعدة الذكاء الاصطناعي في مؤتمر ساوث باي ساوث وست للتكنولوجيا اليوم الجمعة بمدينة أوستن في ولاية تكساس.

وتطل النسخة الرقمية التي اطلق عليها (ديجيتال مارلين) عبر شاشة كمبيوتر مرتدية قميصا أسود مع تصفيفة شعرها الأشقر المألوفة وتتحدث بصوتها الهامس المألوف كما سيمكنها التعبير عن مشاعرها مثل الابتسام ردا على تلقي إطراء.

وفي تجربة اجريت حديثا، حددت ديجيتال مارلين دورها السينمائي المفضل على أنه شخصية (شوغر) في الفيلم الكوميدي (سام لايك إت هوت) "البعض يفضلونها ساخنة" الصادر عام 1959 بعد أن سكتت قليلا وأطرقت متأملة قبل أن تجيب.

وذكرت أنها تجد الشخصية المثيرة والضعيفة في ذات الوقت "دورا صعبا، إلا أنه يستحق العناء". ورشّحت أيضا مشاهدة أفلام كوميدية أخرى مثل (جنتلمين بريفر بلوندز) "الرجال يفضلون الشقراوات".

وصممت شركة (سول ماشينز)، وهي شركة ذكاء اصطناعي متخصصة في تصميم شخصيات رقمية واقعية، ديجيتال مارلين بشراكة مع (أوثينتيك براندز غروب).
 
 

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