رغم دعمها للمرأة... كارمن لبس: ما بقى بحس إنو هالمناسبات بتعنينا

رغم دعمها للمرأة... كارمن لبس: ما بقى بحس إنو هالمناسبات بتعنينا

سجّلت الممثلة اللبنانيّة كارمن لبس موقفاً مختلفاً في يوم المرأة العالمي وذلك عبر حسابها الرسمي على منصّة X.

وكتبت كارمن لبس "مع دعمي لكل إمرأة عم تتعب وتحارب لتبني نفسها بعالمنا العربي بظلّ كل الظروف الصعبة والتهميش والإستخفاف يلي بتتعرّضلو، بس صراحة ما بقى بحس إنو هالمناسبات بتعنينا".

وتابعت لبس قائلةً: "أي يوم امرأة عالمي ويوم الطفل ويوم السلام ويوم الأرض ونحن والأرض والسلام ملعون سلّافنا حروب وظلم وقهر".