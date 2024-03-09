رغم دعمها للمرأة... كارمن لبس: ما بقى بحس إنو هالمناسبات بتعنينا

مع دعمي لكل إمرأة عم تتعب وتحارب لتبني نفسها بعالمنا العربي بظلّ كل الظروف الصعبة والتهميش والإستخفاف يلي بتتعرّضلو، بس صراحة ما بقى بحس إنو هالمناسبات بتعنينا، أي #يوم_المراه_العالمي ويوم الطفل ويوم السلام ويوم الأرض ونحن والأرض والسلام ملعون سلّافنا حروب وظلم وقهر 🙄#كارمن_لبس
— Carmen Lebbos - كارمن لبس (@C_lebbos) March 8, 2024
مع دعمي لكل إمرأة عم تتعب وتحارب لتبني نفسها بعالمنا العربي بظلّ كل الظروف الصعبة والتهميش والإستخفاف يلي بتتعرّضلو، بس صراحة ما بقى بحس إنو هالمناسبات بتعنينا، أي #يوم_المراه_العالمي ويوم الطفل ويوم السلام ويوم الأرض ونحن والأرض والسلام ملعون سلّافنا حروب وظلم وقهر 🙄#كارمن_لبس