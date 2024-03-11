من هم أبرز الفائزين في الاحتفال السادس والتسعين لتوزيع جوائز الأوسكار؟

من هم أبرز الفائزين في الاحتفال السادس والتسعين لتوزيع جوائز الأوسكار؟



تصدّر فيلم "أوبنهايمر" قائمة الفائزين بجوائز الأوسكار الأحد، إذ حصد مكافآت في سبع فئات، فيما نال فيلم "بور ثينغز" أربع جوائز.



وفي ما يأتي قائمة بالفائزين في الفئات الرئيسية لجوائز الأوسكار التي أقيمت دورتها السادسة والتسعون الأحد في لوس أنجليس:



- أفضل فيلم -

"أوبنهايمر"



- أفضل مخرج -

كريستوفر نولان ("أوبنهايمر")



- أفضل ممثل -

كيليان مورفي ("أوبنهايمر")



- أفضل ممثلة -

إيما ستون ("بور ثينغز")



- أفضل ممثل في دور ثانوي -

روبرت داوني جونيور ("أوبنهايمر")



- أفضل ممثلة في دور ثانوي -

دافاين جوي راندولف ("ذي هولدوفرز")



- أفضل فيلم دولي -

"ذي زون أوف إنترست" (المملكة المتحدة)



- أفضل فيلم رسوم متحركة -

"ذي بوي أند ذي هيرون"



- أفضل فيلم وثائقي -

"توينتي دايز إن ماريوبول"



- أفضل سيناريو أصلي -

"أناتومي أوف إيه فال"



- أفضل سيناريو مقتبس -

"أميريكن فيكشن"