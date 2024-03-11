الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لآخر العمر
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

من هم أبرز الفائزين في الاحتفال السادس والتسعين لتوزيع جوائز الأوسكار؟

فنّ
2024-03-11 | 01:31
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
من هم أبرز الفائزين في الاحتفال السادس والتسعين لتوزيع جوائز الأوسكار؟
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
من هم أبرز الفائزين في الاحتفال السادس والتسعين لتوزيع جوائز الأوسكار؟

من هم أبرز الفائزين في الاحتفال السادس والتسعين لتوزيع جوائز الأوسكار؟

تصدّر فيلم "أوبنهايمر" قائمة الفائزين بجوائز الأوسكار الأحد، إذ حصد مكافآت في سبع فئات، فيما نال فيلم "بور ثينغز" أربع جوائز.

وفي ما يأتي قائمة بالفائزين في الفئات الرئيسية لجوائز الأوسكار التي أقيمت دورتها السادسة والتسعون الأحد في لوس أنجليس:

- أفضل فيلم -
"أوبنهايمر"

- أفضل مخرج -
كريستوفر نولان ("أوبنهايمر")

- أفضل ممثل -
كيليان مورفي ("أوبنهايمر")

- أفضل ممثلة -
إيما ستون ("بور ثينغز")

- أفضل ممثل في دور ثانوي -
روبرت داوني جونيور ("أوبنهايمر")

- أفضل ممثلة في دور ثانوي -
دافاين جوي راندولف ("ذي هولدوفرز")

- أفضل فيلم دولي -
"ذي زون أوف إنترست" (المملكة المتحدة)

- أفضل فيلم رسوم متحركة -
"ذي بوي أند ذي هيرون"

- أفضل فيلم وثائقي -
"توينتي دايز إن ماريوبول"

- أفضل سيناريو أصلي -
"أناتومي أوف إيه فال"

- أفضل سيناريو مقتبس -
"أميريكن فيكشن"

آخر الأخبار

فنّ

الفائزين

الاحتفال

السادس

والتسعين

لتوزيع

جوائز

الأوسكار؟

LBCI التالي
"رجل سحقه الشك من أجل اختراع غيّر تاريخ البشرية"... "أوبنهايمر" يحصد 7 جوائز أوسكار بينها أفضل فيلم وهذه قصته!
اسعاد يونس تستعين بـ "بكيزة وزغلول" لمعايدة نساء العالم
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2024-02-05

البعض فاز بأكثر من جائزة... اليكم لائحة الفائزين في أبرز فئات جوائز غرامي لسنة 2024!

LBCI
فنّ
2024-01-21

الرياض احتفلت بالإبداع والنجاحات الضخمة بأمسية مميزة... إليكم لائحة الفائزين بجوائز جوي أووردز 2024!

LBCI
فنّ
2024-01-16

إلتون جون يدخل النادي الضيق للفائزين بأبرز أربع جوائز موسيقية أميركية

LBCI
فنّ
2024-01-08

إليكم قائمة الفائزين في الفئات الرئيسية لجوائز "غولدن غلوب"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
04:15

أغرب ما شهدته خشبة الأوسكار... جون سينا قدّم جائزة وهو عارٍ! (فيديو)

LBCI
فنّ
02:51

ألقت كلمتها والدموع تنهمر على وجهها.... دافاين جوي راندولف تفوز بأوسكار أفضل ممثلة بدور ثانوي وهذا ما قالته! (فيديو)

LBCI
فنّ
02:36

هاياو ميازاكي يحصد ثاني أوسكار أفضل رسوم متحركة عن "ذي بوي أند ذي هيرون"

LBCI
فنّ
02:14

بفستان من لويس فويتون... إيما ستون تستلم أوسكار أفضل ممثلة للمرة الثانية وهكذا بدت على السجادة الحمراء! (صور)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
05:15

الخارجية الايرانية: إرسال واشنطن مساعدات جوية لغزة استعراض مثير للسخرية

LBCI
آخر الأخبار
05:18

صحيفة هآرتس الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يتحقق من مقتل مروان عيسى نائب قائد كتائب القسام في غارة جوية هذا الأسبوع

LBCI
حال الطقس
2024-02-22

طقس مستقر كلّيًا يسيطر على لبنان...

LBCI
منوعات
2023-07-25

هل فكرتم يوماً ما هو طعم اللحم البشريّ؟... إليكم الإجابة!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
15:47

هنية في رسالته بمناسبة حلول رمضان: حماس ما زالت منفتحة على التفاوض

LBCI
أخبار دولية
15:01

غزة تترقب المساعدات وشعبها يعاني الجوع

LBCI
أخبار دولية
14:56

إمتداد الحرب في الزمن... خلاصة يعززها إقرار تل أبيب خطط إجتياح رفح

LBCI
رياضة
14:50

ما هي الأسباب التي قد تؤدي إلى رحيل فيرشتابن من ريد بول إلى ميرسيدس؟

LBCI
أخبار دولية
14:48

بين الناتو والولايات المتحدة… روسيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:43

في يومها الوطني... المحميات الطبيعية متاحة لكل اللبنانيين والسياح مجانًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:37

السمسرة والسوق السوداء تطبع دفاتر المرور بين لبنان وسوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:35

لبنان ممر لتمويل حماس؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:29

جدلٌ في إحدى المدارس بعد ورقة تعليمية تتطرق إلى طبيعة العائلة وأركانها

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
07:00

بات مهووساً في شريكة سكنه... شاهد فيديو حميمي لها أكثر من 300 مرة: ما فعله بها يُقشعر له البدن!

LBCI
خبر عاجل
14:01

مكتب الوكيل الشرعي للإمام الخامنئي في لبنان: الثلاثاء هو الأول من شهر رمضان

LBCI
أخبار لبنان
12:26

دار الفتوى: غدا أول أيام شهر رمضان المبارك

LBCI
منوعات
07:20

زوجها لم يقم بأي اتصال حميمي معها حتى ليلة زفافهما... وبعد 20 سنة على زواجهما امرأة تفكر بالانفصال!

LBCI
خبر عاجل
11:29

السعودية وقطر والإمارات تعلن الإثنين أول أيام شهر رمضان

LBCI
موضة وجمال
06:15

بعد حصولها على لقب الوصيفة الأولى ضمن حفل انتخاب ملكة جمال العالم... هذا ما قالته ياسمينا زيتون!

LBCI
صحة وتغذية
13:20

هل تعانون من الدخول المفرط إلى الحمام بعد شرب كمية كبيرة من الماء؟... اعتمدوا هذا الحل (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
09:50

توقيف لبناني شارك في جريمة قتل في بلدة بزال – عكار... وهذا ما ضبط بحوزته

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More