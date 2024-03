من بينها Parasite وCrash... إليكم الأعمال الفائزة بأوسكار أفضل فيلم خلال السنوات العشرين الفائتة

في ما يأتي قائمة بالأعمال الفائزة بأوسكار أفضل فيلم خلال السنوات العشرين الفائتة:



2024- "أوبنهايمر" ("Oppenheimer")



2023 - "إفريثينغ إفريوير اول آت وانس" (Everything Everywhere All at Once)



2022 - "كودا" ("CODA")



2021 - "نومادلاند" ("Nomadland")



2020 - "باراسايت" ("Parasite")



2019 - "غرين بوك" ("Green Book")



2018 - "ذي شايب أوف ووتر" ("The Shape of Water")



2017 - "مونلايت" ("Moonlight")



2016 - "سبوتلايت" ("Spotlight")



2015 - "بيردمان" ("Birdman")



2014 - "12 ييرز ايه سلايف" ("12 Years A Slave")



2013 - "أرغو" ("Argo")



2012 - "ذي أرتيست" (The Artist")



2011 - "ذي كينغز سبيتش" ("The King's Speech")



2010 - "ذي هورت لوكر" ("The Hurt Locker")



2009 - "سلامدوغ ميليونير" ("Slumdog Millionaire")



2008 - "نو كَنتري فور أولد مان" ("No Country for Old Men")



2007 - "ذي ديبارتد" ("The Departed")



2006 - "كراش" ("Crash")



2005 - "ميليين دولار بايبي" ("Million Dollar Baby")