بفستان من لويس فويتون... إيما ستون تستلم أوسكار أفضل ممثلة للمرة الثانية وهكذا بدت على السجادة الحمراء! (صور)

بفستان من لويس فويتون... إيما ستون تستلم أوسكار أفضل ممثلة للمرة الثانية وهكذا بدت على السجادة الحمراء! (صور)

فازت إيما ستون الأحد بجائزة أوسكار أفضل ممثلة للمرة الثانية في مسيرتها، بفضل أدائها اللافت في فيلم "بور ثينغز" الذي يقدم ما يشبه شخصية "فرانكشتاين" بصيغة أنثوية.



وبعدما نالت المكافأة عينها عن دورها في فيلم "لا لا لاند" عام 2017، تجسد ستون في هذا العمل الجديد من إخراج يورغوس لانثيموس شخصية امرأة منتحرة أعاد إحياءها عالم زرع لها دماغ طفل، تعيد اكتشاف الحياة من دون خجل أو أحكام مسبقة.



وتغلبت إيما ستون في هذه الفئة على أنيت بينينغ ("نياد") وليلي غلادستون ("كيلرز أوف ذي فلاور مون") وساندرا هولر ("أناتومي أوف إيه فال") وكاري ماليغان ("مايسترو").



وتألقت إيما ستون بفستان مميز جدا من لويس فويتون، مخيط من قماش الجاكار ولونه كان كالمزيج بين الأبيض والنعناع.