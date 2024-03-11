نجوم سوريا يلتقون الرئيس بشار الأسد... إليكم لائحة بالأسماء (فيديو)

لقاء يجمع الرئيس #بشار_الأسد مع مجموعة من نجوم #الدراما_السورية، ممثلين ومخرجين. وحوار عن صناعة الدراما وتحديات الإنتاج، والنصوص، والتصوير، ودَور الأعمال الدرامية حالياً داخل المجتمع، ودعم صناعتها في المرحلة المقبلة. pic.twitter.com/FxmcqqrzKs
— الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) March 10, 2024
لقاء يجمع الرئيس #بشار_الأسد مع مجموعة من نجوم #الدراما_السورية، ممثلين ومخرجين. وحوار عن صناعة الدراما وتحديات الإنتاج، والنصوص، والتصوير، ودَور الأعمال الدرامية حالياً داخل المجتمع، ودعم صناعتها في المرحلة المقبلة. pic.twitter.com/FxmcqqrzKs