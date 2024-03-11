نجوم سوريا يلتقون الرئيس بشار الأسد... إليكم لائحة بالأسماء (فيديو)

نجوم سوريا يلتقون الرئيس بشار الأسد... إليكم لائحة بالأسماء (فيديو)

التقى الرئيس السوري بشار الأسد بمجموعة من نجوم الدراما السورية، وذلك يوم أمس الأحد وتمّ توثيق اللقاء في مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر في الفيديو كل من: عباس النوري، باسم ياخور، تيم حسن، قصي خولي، سوزان نجم الدين، بسام كوسا، سامر إسماعيل، نادين تحسين بيك، خالد القيش، محمود نصر، فادي صبيح، وغيرهم.