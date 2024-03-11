هكذا حاولت شيرين عبد الوهاب الإنتحار... إليكم التفاصيل

هكذا حاولت شيرين عبد الوهاب الإنتحار... إليكم التفاصيل

فاجأت النجمة المصريّة شيرين عبد الوهاب جمهورها بالكشف عن انّها حاولت الانتحار أكثر من مرّة في حياتها، وذلك في حديثٍ لـ "القاهرة 24".

وفي التفاصيل، صرّحت الفنانة شيرين عبد الوهاب: "حاولت الانتحار في فترة من حياتي، بل جربت كل الطرق والوسائل لكي أموت ولكن أراد الله لي العيش".

وكشفت شيرين التفاصيل بالقول: "كنت أتناول كميات كبيرة من أشياء عديدة حتى تساهم في توقف التنفس، وكان من الممكن أن يتسبب لي ذلك في الوفاة أثناء نومي، ولكن الله لم يرد ذلك".

واردفت شيرين قائلةً: "كنت أدعو االله دائماً أن يأخذني أنا وبناتي حتى لا أتركهما وحدهما، فهناك فرق كبير بين من يأخذ تلك المخدرات من أجل أهوائه الشخصية ومن يأخذها حتى يموت".