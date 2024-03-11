مغرّدة تهين نادين نسيب نجيم بعد فوز ياسمينا زيتون... "ليش قلة التهذيب؟"

مغرّدة تهين نادين نسيب نجيم بعد فوز ياسمينا زيتون... "ليش قلة التهذيب؟"

وثّقت الممثلة اللبنانيّة نادين نسيب نجيم إساءة إحدى المغرّدات لها خلال تهنئة ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون بنيلها لقب الوصيفة الأولى في مسابقة ملكة جمال العالم.

وكتبت نادين نسيب نجيم عبر حسابها الرسمي على منصّة X "بعتولي هيدي الصورة. انا ليش بكل عرس الي قرص؟ انا شو خصني بياسمين؟ وألف مبروك الها وبتستاهل بس انا والله مني ملكة جمال لبنان الوحيدة يلي طلعت في كتير غيري!".

وأضافت نجيم في منشورها "ما عم بفهم شو مشكلتكم معي؟ ليش قلة التهذيب بحقي على الطالع والنازل؟ انا مني بنت هالبلد يا عمي؟ انا لبنانية ومثلت بلدي احسن تمثيل. اذا بدكم تباركوا لغيري او تدعموا غيري ليه بدكم تجيبوا سيرتي بالعاطل انا شو ذنبي؟".