2min

من الأبيض العاري الى الأسود الشفاف بالكامل... إطلالات "كشفت الكثير" لإميلي راتاجكوفسكي خلال الأوسكار وبعده! (صور)

من الأبيض العاري الى الأسود الشفاف بالكامل... إطلالات "كشفت الكثير" لإميلي راتاجكوفسكي خلال الأوسكار وبعده! (صور)







هذه النجمة لا تخجل أبدًا من الكاميرات، وتعرض بانتظام منحنياتها في مجموعاتها المثيرة عبر الإنترنت. وأثارت أحدث إطلالاتها ضجة عندما شوهدت وهي تخرج من سيارة دفع رباعي سوداء في شاتو مارمونت في غرب هوليود بعد حضور حفل توزيع جوائز الأوسكار، وفق ما نقل موقع



وظهرت إميلي في عرض مثير حيث ارتدت فستانًا أسود شفافًا من دون حمالة صدر، تاركة القليل للخيال. ولم تتخل النجمة السينمائية عن كل ملابسها الداخلية، إذ أضافت زوجًا بسيطًا من الملابس الداخلية السوداء تحت فستانها حفاظًا على حشمتها.



وقررت إيميلي تخطي الأكسسوارات، وتركت لمظهرها الجريء كل الكلام. لقد وضعت القليل من الماكياج لهذا الحدث الكبير واختارت بدلاً من ذلك احتضان جمالها الطبيعي.



وعلى الرغم من أن النجمة اختارت ملابس أكثر تغطية على السجادة الحمراء، إلا أنها كانت لا تزال معرضة لخطر حدوث خلل في إطلالتها عندما ثبتت فستانها في مكانه أمام الكاميرات. واختارت ثوبًا أبيض مثيرًا عاري الظهر بدا وكأنه يطفو على جسدها.

حرصت العارضة إميلي راتاجكوسكي البالغة من العمر 32 عامًا على لفت الأنظار عندما توجهت إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوي.هذه النجمة لا تخجل أبدًا من الكاميرات، وتعرض بانتظام منحنياتها في مجموعاتها المثيرة عبر الإنترنت. وأثارت أحدث إطلالاتها ضجة عندما شوهدت وهي تخرج من سيارة دفع رباعي سوداء في شاتو مارمونت في غرب هوليود بعد حضور حفل توزيع جوائز الأوسكار، وفق ما نقل موقع دايلي ستار وظهرت إميلي في عرض مثير حيث ارتدت فستانًا أسود شفافًا من دون حمالة صدر، تاركة القليل للخيال. ولم تتخل النجمة السينمائية عن كل ملابسها الداخلية، إذ أضافت زوجًا بسيطًا من الملابس الداخلية السوداء تحت فستانها حفاظًا على حشمتها.وقررت إيميلي تخطي الأكسسوارات، وتركت لمظهرها الجريء كل الكلام. لقد وضعت القليل من الماكياج لهذا الحدث الكبير واختارت بدلاً من ذلك احتضان جمالها الطبيعي.وعلى الرغم من أن النجمة اختارت ملابس أكثر تغطية على السجادة الحمراء، إلا أنها كانت لا تزال معرضة لخطر حدوث خلل في إطلالتها عندما ثبتت فستانها في مكانه أمام الكاميرات. واختارت ثوبًا أبيض مثيرًا عاري الظهر بدا وكأنه يطفو على جسدها.