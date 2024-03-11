الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
جبل لبنان
19
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
18
o
الجنوب
18
o
البقاع
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج Ramadan Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
جبل لبنان
19
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
18
o
الجنوب
18
o
البقاع
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
من الأبيض العاري الى الأسود الشفاف بالكامل... إطلالات "كشفت الكثير" لإميلي راتاجكوفسكي خلال الأوسكار وبعده! (صور)
فنّ
2024-03-11 | 07:54
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
من الأبيض العاري الى الأسود الشفاف بالكامل... إطلالات "كشفت الكثير" لإميلي راتاجكوفسكي خلال الأوسكار وبعده! (صور)
من الأبيض العاري الى الأسود الشفاف بالكامل... إطلالات "كشفت الكثير" لإميلي راتاجكوفسكي خلال الأوسكار وبعده! (صور)
حرصت العارضة إميلي راتاجكوسكي البالغة من العمر 32 عامًا على لفت الأنظار عندما توجهت إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوي.
هذه النجمة لا تخجل أبدًا من الكاميرات، وتعرض بانتظام منحنياتها في مجموعاتها المثيرة عبر الإنترنت. وأثارت أحدث إطلالاتها ضجة عندما شوهدت وهي تخرج من سيارة دفع رباعي سوداء في شاتو مارمونت في غرب هوليود بعد حضور حفل توزيع جوائز الأوسكار، وفق ما نقل موقع
دايلي ستار
.
وظهرت إميلي في عرض مثير حيث ارتدت فستانًا أسود شفافًا من دون حمالة صدر، تاركة القليل للخيال. ولم تتخل النجمة السينمائية عن كل ملابسها الداخلية، إذ أضافت زوجًا بسيطًا من الملابس الداخلية السوداء تحت فستانها حفاظًا على حشمتها.
وقررت إيميلي تخطي الأكسسوارات، وتركت لمظهرها الجريء كل الكلام. لقد وضعت القليل من الماكياج لهذا الحدث الكبير واختارت بدلاً من ذلك احتضان جمالها الطبيعي.
وعلى الرغم من أن النجمة اختارت ملابس أكثر تغطية على السجادة الحمراء، إلا أنها كانت لا تزال معرضة لخطر حدوث خلل في إطلالتها عندما ثبتت فستانها في مكانه أمام الكاميرات. واختارت ثوبًا أبيض مثيرًا عاري الظهر بدا وكأنه يطفو على جسدها.
آخر الأخبار
فنّ
الأبيض
العاري
الأسود
الشفاف
بالكامل...
إطلالات
"كشفت
الكثير"
لإميلي
راتاجكوفسكي
الأوسكار
وبعده!
(صور)
التالي
في حفل الأوسكار... نجمة High School Musical تُفجّر مفاجأة على السجادة الحمراء (صور)
بعمر 42 عاماً... ليلى بن خليفة تُرزق بطفلتها الأولى (صور)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
08:45
خلال تنقلها على السجادة الحمراء في الأوسكار... ليزا كوشي تتعثر وتسقط أرضا: " كانت هناك فتحة! هل رأيتم ذلك؟" (فيديو)
فنّ
08:45
خلال تنقلها على السجادة الحمراء في الأوسكار... ليزا كوشي تتعثر وتسقط أرضا: " كانت هناك فتحة! هل رأيتم ذلك؟" (فيديو)
0
فنّ
2024-01-21
"هناك مشروع جديد أعمل عليه"... هذا ما كشفته تقلا شمعون للـLBCI خلال حفل Joy Awards 2024! (فيديو)
فنّ
2024-01-21
"هناك مشروع جديد أعمل عليه"... هذا ما كشفته تقلا شمعون للـLBCI خلال حفل Joy Awards 2024! (فيديو)
0
منوعات
2023-12-30
"أنت مغنية الزفاف وليس المتعرية"... فستان أسود بفتحة هائلة "كشفت الكثير" وضع الفنانة في موقف محرج! (فيديو)
منوعات
2023-12-30
"أنت مغنية الزفاف وليس المتعرية"... فستان أسود بفتحة هائلة "كشفت الكثير" وضع الفنانة في موقف محرج! (فيديو)
0
منوعات
07:01
من ضرب الرجال لزوجاتهم الى "الماتوكي"... إليكم أغرب العادات التي تُمارس بأوغندا خلال رمضان المبارك!
منوعات
07:01
من ضرب الرجال لزوجاتهم الى "الماتوكي"... إليكم أغرب العادات التي تُمارس بأوغندا خلال رمضان المبارك!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
11:04
نجاح باهر للأخوين فريد وماهر الصبّاغ في دار الأوبرا دمشق
فنّ
11:04
نجاح باهر للأخوين فريد وماهر الصبّاغ في دار الأوبرا دمشق
0
فنّ
10:36
تعهّد بعدم الظهور مع زوجته المشهورة على السجادة الحمراء... هذا ما فعله نجم عالمي في الأوسكار! (فيديو)
فنّ
10:36
تعهّد بعدم الظهور مع زوجته المشهورة على السجادة الحمراء... هذا ما فعله نجم عالمي في الأوسكار! (فيديو)
0
فنّ
08:45
خلال تنقلها على السجادة الحمراء في الأوسكار... ليزا كوشي تتعثر وتسقط أرضا: " كانت هناك فتحة! هل رأيتم ذلك؟" (فيديو)
فنّ
08:45
خلال تنقلها على السجادة الحمراء في الأوسكار... ليزا كوشي تتعثر وتسقط أرضا: " كانت هناك فتحة! هل رأيتم ذلك؟" (فيديو)
0
فنّ
08:05
في حفل الأوسكار... نجمة High School Musical تُفجّر مفاجأة على السجادة الحمراء (صور)
فنّ
08:05
في حفل الأوسكار... نجمة High School Musical تُفجّر مفاجأة على السجادة الحمراء (صور)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
08:52
نتنياهو: حماس قدمت مطالب غريبة للتوصل لاتفاق لكننا لا نخوض معركة خاصة بنا بل معركة ضد محور إيران "الإرهابي"
آخر الأخبار
08:52
نتنياهو: حماس قدمت مطالب غريبة للتوصل لاتفاق لكننا لا نخوض معركة خاصة بنا بل معركة ضد محور إيران "الإرهابي"
0
منوعات
2024-03-04
أعراض مؤلمة لا يمكن تفسيرها واجهتها شابة عشرينية... هذا ما اكتشفه الأطباء عن حالتها!
منوعات
2024-03-04
أعراض مؤلمة لا يمكن تفسيرها واجهتها شابة عشرينية... هذا ما اكتشفه الأطباء عن حالتها!
0
حال الطقس
2023-12-24
المنخفض الجوي ينكفئ كلياً ليلاً... ماذا عن طقس بداية الأسبوع؟
حال الطقس
2023-12-24
المنخفض الجوي ينكفئ كلياً ليلاً... ماذا عن طقس بداية الأسبوع؟
0
آخر الأخبار
2024-03-08
الوكالة الوطنية للاعلام: مجموعة من شبان عرب خلدة قطعت أوتوستراد خلدة احتجاجا على توقيف أحد الشبان ويعمل الجيش على إعادة فتحه
آخر الأخبار
2024-03-08
الوكالة الوطنية للاعلام: مجموعة من شبان عرب خلدة قطعت أوتوستراد خلدة احتجاجا على توقيف أحد الشبان ويعمل الجيش على إعادة فتحه
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:53
حراك المتعاقدين يرفع الصوت: عدم توازن بين الجهد والحقوق
أخبار لبنان
07:53
حراك المتعاقدين يرفع الصوت: عدم توازن بين الجهد والحقوق
0
أخبار لبنان
07:53
مخزومي: لاعطاء مبادرة الاعتدال الوطني فرصة كي تنجح
أخبار لبنان
07:53
مخزومي: لاعطاء مبادرة الاعتدال الوطني فرصة كي تنجح
0
أخبار لبنان
07:24
الشيخ علي الخطيب: بعض الداخل يمارس فعل التهويل
أخبار لبنان
07:24
الشيخ علي الخطيب: بعض الداخل يمارس فعل التهويل
0
أخبار لبنان
07:00
ميقاتي من دار الفتوى: انتخاب الرئيس ليس نهاية المطاف بل هو بداية أمل من أجل الاصلاح والحل في البلد
أخبار لبنان
07:00
ميقاتي من دار الفتوى: انتخاب الرئيس ليس نهاية المطاف بل هو بداية أمل من أجل الاصلاح والحل في البلد
0
أخبار دولية
15:47
هنية في رسالته بمناسبة حلول رمضان: حماس ما زالت منفتحة على التفاوض
أخبار دولية
15:47
هنية في رسالته بمناسبة حلول رمضان: حماس ما زالت منفتحة على التفاوض
0
أخبار دولية
15:01
غزة تترقب المساعدات وشعبها يعاني الجوع
أخبار دولية
15:01
غزة تترقب المساعدات وشعبها يعاني الجوع
0
أخبار دولية
14:56
إمتداد الحرب في الزمن... خلاصة يعززها إقرار تل أبيب خطط إجتياح رفح
أخبار دولية
14:56
إمتداد الحرب في الزمن... خلاصة يعززها إقرار تل أبيب خطط إجتياح رفح
0
رياضة
14:50
ما هي الأسباب التي قد تؤدي إلى رحيل فيرشتابن من ريد بول إلى ميرسيدس؟
رياضة
14:50
ما هي الأسباب التي قد تؤدي إلى رحيل فيرشتابن من ريد بول إلى ميرسيدس؟
0
أخبار دولية
14:48
بين الناتو والولايات المتحدة… روسيا
أخبار دولية
14:48
بين الناتو والولايات المتحدة… روسيا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
14:01
مكتب الوكيل الشرعي للإمام الخامنئي في لبنان: الثلاثاء هو الأول من شهر رمضان
خبر عاجل
14:01
مكتب الوكيل الشرعي للإمام الخامنئي في لبنان: الثلاثاء هو الأول من شهر رمضان
2
أخبار لبنان
12:26
دار الفتوى: غدا أول أيام شهر رمضان المبارك
أخبار لبنان
12:26
دار الفتوى: غدا أول أيام شهر رمضان المبارك
3
خبر عاجل
11:29
السعودية وقطر والإمارات تعلن الإثنين أول أيام شهر رمضان
خبر عاجل
11:29
السعودية وقطر والإمارات تعلن الإثنين أول أيام شهر رمضان
4
صحة وتغذية
13:20
هل تعانون من الدخول المفرط إلى الحمام بعد شرب كمية كبيرة من الماء؟... اعتمدوا هذا الحل (فيديو)
صحة وتغذية
13:20
هل تعانون من الدخول المفرط إلى الحمام بعد شرب كمية كبيرة من الماء؟... اعتمدوا هذا الحل (فيديو)
5
تقارير نشرة الاخبار
14:29
جدلٌ في إحدى المدارس بعد ورقة تعليمية تتطرق إلى طبيعة العائلة وأركانها
تقارير نشرة الاخبار
14:29
جدلٌ في إحدى المدارس بعد ورقة تعليمية تتطرق إلى طبيعة العائلة وأركانها
6
صحف اليوم
01:15
هذا ما نقله القطريون إلى حسن خليل (الاخبار)
صحف اليوم
01:15
هذا ما نقله القطريون إلى حسن خليل (الاخبار)
7
منوعات
14:20
فوزها لمرات عدة في اليانصيب جعلها تشعر وكأنها "مجرمة"... سيدة تخضع للتحقيق بعد حصولها على 800 جنيه استرليني!
منوعات
14:20
فوزها لمرات عدة في اليانصيب جعلها تشعر وكأنها "مجرمة"... سيدة تخضع للتحقيق بعد حصولها على 800 جنيه استرليني!
8
منوعات
16:00
على الرغم من الكيمياء الرهيبة بينهما... امرأة تجبر حبيبها على مغادرة منزلها بطريقة غريبة وهذه التفاصيل!
منوعات
16:00
على الرغم من الكيمياء الرهيبة بينهما... امرأة تجبر حبيبها على مغادرة منزلها بطريقة غريبة وهذه التفاصيل!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More