في حفل الأوسكار... نجمة High School Musical تُفجّر مفاجأة على السجادة الحمراء (صور)

كشفت نجمة سلسلة أفلام High School Musical الشهيرة، فانيسا هادجنز، عن بطنها أثناء وقوفها على السجادة الحمراء خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار بنسخته الـ96 .

وبعد ظهر يوم الأحد، أكدت نجمة "ديزني" أنها تنتظر ولادة طفلها الأول من زوجها لاعب رياضة كرة المضرب كول تاكر.

وفي التفاصيل، تباهت فانيسا البالغة من العمر 35 عامًا ببطنها المنتفخ بعد أن ردت على تكهنات المعجبين بشأن حملها هذا الأسبوع فقط.

وارتدت فستانًا باللون الأسود بأكمام طويلة وسحبت نصف شعرها الداكن إلى الخلف على شكل ذيل حصان عالي بينما تدفق الباقي على ظهرها. وزيّنت ثوبها الأنيق بقلائد فضية وخواتم متطابقة.

وشوهدت الممثلة تبتسم وهي تمسك بطنها، مع العلم أن هذا الطفل سيكون الأول لفانيسا وكول معًا.