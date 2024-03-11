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خلال تنقلها على السجادة الحمراء في الأوسكار... ليزا كوشي تتعثر وتسقط أرضا: " كانت هناك فتحة! هل رأيتم ذلك؟" (فيديو)

خلال تنقلها على السجادة الحمراء في الأوسكار... ليزا كوشي تتعثر وتسقط أرضا: " كانت هناك فتحة! هل رأيتم ذلك؟" (فيديو)







وبينما كانت تسير على السجادة الطويلة مرتدية ثوب حورية البحر الأحمر، سقطت كوشي، 27 عامًا، فجأة إلى الخلف، وأمسكت بنفسها بيدها اليسرى. "كانت هناك فتحة! هل رأيتم ذلك؟"، مازحت الحضور بعد أن تلقت المساعدة في الوقوف من جديد، وفق ما نقل موقع



وأظهرت كوشي، المعروفة بروح الدعابة، أنها لا تنزعج عند الرد على شخص سألها عما إذا كانت على ما يرام.



"أنا بخير! لقد تم التأمين على كاحلي، لذا فلا بأس."، قالت بينما ساعدها أحد أفراد فريقها في ترتيب فستانها بشكل صحيح.



وعلى الرغم من أنها قد صعدت إلى الشهرة على منصات مثل YouTube وVine، إلا أن هيوستن أصبحت من الأحداث البارزة بشكل منتظم في السنوات الأخيرة. لقد استضافت العديد من العروض والفعاليات الحية، بما في ذلك حفل Met Gala.





تعرضت نجمة يوتيوب ليزا كوشي التي أصبحت ممثلة ومقدمة برامج تلفزيونية، والتي كان لها دور في فيلم "Players" الذي تم إصداره مؤخرًا على Netflix، إلى موقف محرج بعد أن سقطت أرضا خلال تواجدها على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 96 يوم الأحد.وبينما كانت تسير على السجادة الطويلة مرتدية ثوب حورية البحر الأحمر، سقطت كوشي، 27 عامًا، فجأة إلى الخلف، وأمسكت بنفسها بيدها اليسرى. "كانت هناك فتحة! هل رأيتم ذلك؟"، مازحت الحضور بعد أن تلقت المساعدة في الوقوف من جديد، وفق ما نقل موقع USA Today وأظهرت كوشي، المعروفة بروح الدعابة، أنها لا تنزعج عند الرد على شخص سألها عما إذا كانت على ما يرام."أنا بخير! لقد تم التأمين على كاحلي، لذا فلا بأس."، قالت بينما ساعدها أحد أفراد فريقها في ترتيب فستانها بشكل صحيح.وعلى الرغم من أنها قد صعدت إلى الشهرة على منصات مثل YouTube وVine، إلا أن هيوستن أصبحت من الأحداث البارزة بشكل منتظم في السنوات الأخيرة. لقد استضافت العديد من العروض والفعاليات الحية، بما في ذلك حفل Met Gala.