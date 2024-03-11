الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج Ramadan Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

خلال تنقلها على السجادة الحمراء في الأوسكار... ليزا كوشي تتعثر وتسقط أرضا: " كانت هناك فتحة! هل رأيتم ذلك؟" (فيديو)

فنّ
2024-03-11 | 08:45
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
خلال تنقلها على السجادة الحمراء في الأوسكار... ليزا كوشي تتعثر وتسقط أرضا: &quot; كانت هناك فتحة! هل رأيتم ذلك؟&quot; (فيديو)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
خلال تنقلها على السجادة الحمراء في الأوسكار... ليزا كوشي تتعثر وتسقط أرضا: " كانت هناك فتحة! هل رأيتم ذلك؟" (فيديو)

خلال تنقلها على السجادة الحمراء في الأوسكار... ليزا كوشي تتعثر وتسقط أرضا: " كانت هناك فتحة! هل رأيتم ذلك؟" (فيديو)

تعرضت نجمة يوتيوب ليزا كوشي التي أصبحت ممثلة ومقدمة برامج تلفزيونية، والتي كان لها دور في فيلم "Players" الذي تم إصداره مؤخرًا على Netflix، إلى موقف  محرج بعد أن سقطت أرضا خلال تواجدها على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 96 يوم الأحد.

وبينما كانت تسير على السجادة الطويلة مرتدية ثوب حورية البحر الأحمر، سقطت كوشي، 27 عامًا، فجأة إلى الخلف، وأمسكت بنفسها بيدها اليسرى. "كانت هناك فتحة! هل رأيتم ذلك؟"، مازحت الحضور بعد أن تلقت المساعدة في الوقوف من جديد، وفق ما نقل موقع USA Today.

وأظهرت كوشي، المعروفة بروح الدعابة، أنها لا تنزعج عند الرد على شخص سألها عما إذا كانت على ما يرام.

"أنا بخير! لقد تم التأمين على كاحلي، لذا فلا بأس."، قالت بينما ساعدها أحد أفراد فريقها في ترتيب فستانها بشكل صحيح.

وعلى الرغم من أنها قد صعدت إلى الشهرة على منصات مثل YouTube وVine، إلا أن هيوستن أصبحت من الأحداث البارزة بشكل منتظم في السنوات الأخيرة. لقد استضافت العديد من العروض والفعاليات الحية، بما في ذلك حفل Met Gala.


آخر الأخبار

فنّ

تنقلها

السجادة

الحمراء

الأوسكار...

تتعثر

وتسقط

أرضا:

"

فتحة!

رأيتم

ذلك؟"

(فيديو)

LBCI التالي
تعهّد بعدم الظهور مع زوجته المشهورة على السجادة الحمراء... هذا ما فعله نجم عالمي في الأوسكار! (فيديو)
في حفل الأوسكار... نجمة High School Musical تُفجّر مفاجأة على السجادة الحمراء (صور)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2024-01-21

"هناك مشروع جديد أعمل عليه"... هذا ما كشفته تقلا شمعون للـLBCI خلال حفل Joy Awards 2024! (فيديو)

LBCI
فنّ
10:36

تعهّد بعدم الظهور مع زوجته المشهورة على السجادة الحمراء... هذا ما فعله نجم عالمي في الأوسكار! (فيديو)

LBCI
فنّ
07:54

من الأبيض العاري الى الأسود الشفاف بالكامل... إطلالات "كشفت الكثير" لإميلي راتاجكوفسكي خلال الأوسكار وبعده! (صور)

LBCI
منوعات
2024-03-06

"هناك شيء شرير يحدث"... سمكة قرش عملاقة تنجرف إلى الشاطئ بعد اصطدامها بعنف في المحيط وهذا ما حل بها! (فيديو)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
11:04

نجاح باهر للأخوين فريد وماهر الصبّاغ في دار الأوبرا دمشق

LBCI
فنّ
10:36

تعهّد بعدم الظهور مع زوجته المشهورة على السجادة الحمراء... هذا ما فعله نجم عالمي في الأوسكار! (فيديو)

LBCI
فنّ
08:05

في حفل الأوسكار... نجمة High School Musical تُفجّر مفاجأة على السجادة الحمراء (صور)

LBCI
فنّ
07:54

من الأبيض العاري الى الأسود الشفاف بالكامل... إطلالات "كشفت الكثير" لإميلي راتاجكوفسكي خلال الأوسكار وبعده! (صور)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
08:52

نتنياهو: حماس قدمت مطالب غريبة للتوصل لاتفاق لكننا لا نخوض معركة خاصة بنا بل معركة ضد محور إيران "الإرهابي"

LBCI
منوعات
2024-03-04

أعراض مؤلمة لا يمكن تفسيرها واجهتها شابة عشرينية... هذا ما اكتشفه الأطباء عن حالتها!

LBCI
حال الطقس
2023-12-24

المنخفض الجوي ينكفئ كلياً ليلاً... ماذا عن طقس بداية الأسبوع؟

LBCI
آخر الأخبار
2024-03-08

الوكالة الوطنية للاعلام: مجموعة من شبان عرب خلدة قطعت أوتوستراد خلدة احتجاجا على توقيف أحد الشبان ويعمل الجيش على إعادة فتحه

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:53

حراك المتعاقدين يرفع الصوت: عدم توازن بين الجهد والحقوق

LBCI
أخبار لبنان
07:53

مخزومي: لاعطاء مبادرة الاعتدال الوطني فرصة كي تنجح

LBCI
أخبار لبنان
07:24

الشيخ علي الخطيب: بعض الداخل يمارس فعل التهويل

LBCI
أخبار لبنان
07:00

ميقاتي من دار الفتوى: انتخاب الرئيس ليس نهاية المطاف بل هو بداية أمل من أجل الاصلاح والحل في البلد

LBCI
أخبار دولية
15:47

هنية في رسالته بمناسبة حلول رمضان: حماس ما زالت منفتحة على التفاوض

LBCI
أخبار دولية
15:01

غزة تترقب المساعدات وشعبها يعاني الجوع

LBCI
أخبار دولية
14:56

إمتداد الحرب في الزمن... خلاصة يعززها إقرار تل أبيب خطط إجتياح رفح

LBCI
رياضة
14:50

ما هي الأسباب التي قد تؤدي إلى رحيل فيرشتابن من ريد بول إلى ميرسيدس؟

LBCI
أخبار دولية
14:48

بين الناتو والولايات المتحدة… روسيا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
14:01

مكتب الوكيل الشرعي للإمام الخامنئي في لبنان: الثلاثاء هو الأول من شهر رمضان

LBCI
أخبار لبنان
12:26

دار الفتوى: غدا أول أيام شهر رمضان المبارك

LBCI
خبر عاجل
11:29

السعودية وقطر والإمارات تعلن الإثنين أول أيام شهر رمضان

LBCI
صحة وتغذية
13:20

هل تعانون من الدخول المفرط إلى الحمام بعد شرب كمية كبيرة من الماء؟... اعتمدوا هذا الحل (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:29

جدلٌ في إحدى المدارس بعد ورقة تعليمية تتطرق إلى طبيعة العائلة وأركانها

LBCI
صحف اليوم
01:15

هذا ما نقله القطريون إلى حسن خليل (الاخبار)

LBCI
منوعات
14:20

فوزها لمرات عدة في اليانصيب جعلها تشعر وكأنها "مجرمة"... سيدة تخضع للتحقيق بعد حصولها على 800 جنيه استرليني!

LBCI
منوعات
16:00

على الرغم من الكيمياء الرهيبة بينهما... امرأة تجبر حبيبها على مغادرة منزلها بطريقة غريبة وهذه التفاصيل!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More