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تعهّد بعدم الظهور مع زوجته المشهورة على السجادة الحمراء... هذا ما فعله نجم عالمي في الأوسكار! (فيديو)
فنّ
2024-03-11 | 10:36
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تعهّد بعدم الظهور مع زوجته المشهورة على السجادة الحمراء... هذا ما فعله نجم عالمي في الأوسكار! (فيديو)
انضمت إلى الممثل الهوليوودي ريان جوسلينغ شقيقته ماندي جوسلينغ وعائلته على السجادة الحمراء أثناء حضورهم حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2024 يوم الأحد في لوس أنجلوس.
وكان المرشح لجائزة الأوسكار، البالغ من العمر 43 عامًا، قد حظي في وقت سابق بدعم زوجته إيفا مينديز، 50 عامًا، التي تخطت السجادة الحمراء في مسرح دولبي في هوليوود بعد تقديم الدعم وراء الكواليس.
وكان الممثل قد تعهد مسبقاً بعدم السير على السجادة الحمراء مع زوجته إيفا مينديز.
وبدورها، شاركت إيفا مقطعًا على إنستغرام يوم الأحد تظهر فيه نفسها خارج غرفة ملابس رايان.
ومشى رايان على السجادة الحمراء ببدلة سوداء أنيقة من غوتشي وأشاد أيضًا بفيلم باربي الّذي شارك في بطولته من خلال ارتداء جوارب وردية.
وتم ترشيح الممثل الكندي لدوره الداعم في دور كين في فيلم Barbie الرائج، وكان من المقرر أيضًا أن يؤدي الأغنية المرشحة I'm Just Ken في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 96.
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