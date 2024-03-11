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نجاح باهر للأخوين فريد وماهر الصبّاغ في دار الأوبرا دمشق

فنّ
2024-03-11 | 11:04
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نجاح باهر للأخوين فريد وماهر الصبّاغ في دار الأوبرا دمشق
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نجاح باهر للأخوين فريد وماهر الصبّاغ في دار الأوبرا دمشق

نجاح باهر للأخوين فريد وماهر الصبّاغ في دار الأوبرا دمشق

بعد النجاح الكبير الذي حققه الأخوان الصبّاغ في مسرحيتهما الغنائية "مش بس عالميلاد"، التي عرضت لمدة شهرين في لبنان، من بطولة يوسف الخال، كارين رميا، ريمون صليبا، أنطوانيت عقيقي، جوزف آصاف، بولين حداد، رفيق فخري ونخبة من المشاركين، إنتقلت المسرحية إلى دار الأوبرا دمشق، وعرضت لليلة واحدة، بمبادرة من شمس أكاديمي التي أنتجت هذا العرض.

وإستقبل الجمهور المسرحية في سوريا بحفاوة كبيرة، ولاقت إستحساناً غير مسبوق، وذلك بعد المؤتمر الصحفي الذي أقيم قبل العرض بيوم، وشارك فيه نخبة من الإعلاميين ووسائل الإعلام في سوريا، والذين إستذكروا المرحلة الذهبية التي مر بها البلدان، حين كانت تعرض مسرحيات الأخوين رحباني في لبنان، وتنتقل مباشرة إلى سوريا. ونوّه الإعلاميون بنوعية وأهمية المسرح الغنائي، الذي يتميز به لبنان عن كل المنطقة.

 

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