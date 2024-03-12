ممثلة عالمية تكشف: "لقد تدمرت مسيرتي المهنية"... وما علاقة ابنتيها؟ (فيديو)

اعترفت النجمة البريطانية ليلي ألين بأن ابنتيها "دمرتا تماما" مسيرتها المهنية في مجال موسيقى البوب لأنها اختارت إعطاء الأولوية لهما بدلا من العمل، مصرة على أنه "لا يمكنك الحصول على كل شيء".

وأوضحت المغنية التي تحولت إلى ممثلة، 38 عاما، أنها تعتقد أن على النساء أن يقررن ما إذا كان سيضعن أطفالهن أو حياتهن المهنية في المقام الأول، قائلةً إنها اختارت الخيار الأول.

وقالت الممثلة في مقابلة: "لقد تدمرت مسيرتي المهنية. "أنا أحب طفلتي وهما تكملانني، ولكن فيما يتعلق بالنجومية الشعبية، فقد أفسدتاها تمامًا".

وتابعت: "أشعر بالانزعاج الشديد عندما يقول الناس إنك تستطيع الحصول على كل شيء، لأنك بصراحة لا تستطيع ذلك، مضيفةً "يختار بعض الأشخاص حياتهم المهنية على أطفالهم، وهذا من حقهم، لكن والدي كانا غائبين تمامًا عندما كنت طفلةً".

وكشفت قائلةً: "أشعر أن هذا الأمر ترك بعض الندوب السيئة التي لا أرغب في تكرارها بحياتي."