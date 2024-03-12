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بريتني سبيرز تخاطر بتلقي حظر على موقع إنستغرام مجددا... نشرت صورا تظهرها عارية بالكامل وهكذا علقت عليها! (صور)
فنّ
2024-03-12 | 12:29
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بريتني سبيرز تخاطر بتلقي حظر على موقع إنستغرام مجددا... نشرت صورا تظهرها عارية بالكامل وهكذا علقت عليها! (صور)
بريتني سبيرز تخاطر بتلقي حظر على موقع إنستغرام مجددا... نشرت صورا تظهرها عارية بالكامل وهكذا علقت عليها! (صور)
خاطرت بريتني سبيرز مرة جديدة بفرض حظر على موقع إنستغرام من خلال مشاركة ثلاث لقطات عارية تمامًا في تتابع سريع.
وأمتعت النجمة البالغة من العمر 42 عامًا متابعيها البالغ عددهم 42 مليونًا بإلقاء نظرة خاطفة على جسدها وهي تقف على الشاطئ. ووقفت مغنية Toxic جانبًا أمام الكاميرا، ونظرت من فوق كتفها الأيسر وغطت صدرها بيديها، وفق ما نقل موقع
دايلي ستار
.
وكانت اثنتان من اللقطات الثلاث متطابقتين، مع اختلاف الثالثة فقط حيث أن خصلات شعرها الشقراء لم تكن تهب على وجهها. وفي الوقت نفسه، تم التعليق على كل الصور باستخدام رمز تعبيري على شكل زهرة.
وقبل لحظات، في منشور رابع، نشرت الأم لطفلين مقطع فيديو قصيرًا ولكن غريبًا لنفسها وهي مستلقية بجوار حمام السباحة الخاص بها وهي تمسح عينيها وتلعب بشعرها.
وفي تعليق غريب مرافق للمقطع، كتبت بريتني: "الليلة الفائتة، بينما كنت مستلقية في حمام السباحة الساخن الخاص بي وأنظر إلى النجوم، كنت أفكر أنني بحاجة إلى غسول جديد للوجه ولأنني كسولة جدًا لم أنهض لغسل وجهي ... أخذت الأمور بيدي تمامًا مثل القطة ... لعقت كفوفي ومسحت وجهي بأصابعي ... حسنًا، لذلك عندما دخلت إلى الداخل شطفت وجهي."
وتابعت: "لكن النقطة المهمة هي أن فوائد قول الحقيقة أمر بالغ الأهمية. كن مع الأشخاص الذين يعرفون بالضبط ما هي حقيقتك... فهم لا يدعمونك فحسب، بل يجعلونك تبدو جميلة جدًا."
وقامت بريتني - التي تطلق على نفسها اسم Xila Maria River Red على المنصة - بتعطيل التعليقات لضمان عدم وجود تفاعل من جانب مجموعة كبيرة من المعجبين بها.
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